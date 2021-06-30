تكنولوجيا: إطلاق هاتفي Xiaomi Mi MIX 4 و Honor Magic 3 في شهر أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت مجموعة من التسريبات الجديدة المنتشرة على موقع Weibo عن تفاصيل متعلقة بهواتف Xiaomi Mi MIX 4 و Honor Magic 3 المرتقبة، والتي من الواضح أنها ستصل في وقت ما في شهر أغسطس من هذا العام.

فمع إعلان شركة كوالكوم مؤخرًا عن أحدث شريحة لها؛ +Snapdragon 888، كشفت العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية انها سوف تطلق هواتف جديدة تعمل بهذا المعالج الجديد.

ويبدو ان هاتف Mi MIX 4 سيكون من ضمن الهواتف التي ستعمل بهذا المعالج، بالإضافة إلى انه سيضم شاشة AMOLED داعمة لمعدل تحديث عالي. كما انه وفقا للتسريبات، فإن Mi MIX 4 سيدعم الشحن السريع بقوة تفوق الـ 100 واط، وسيأتي أيضًا مزودًا بكاميرا تحت الشاشة من الأمام.

سيأتي هذا المعالج بهاتف Honor Magic 3 كذلك، وسيصل الهاتف مع كاميرا أمامية أسفل الشاشة أيضًا، والتي ستأتي بحجم 6.67 بوصة وستدعم معدلات تحديث عالية. وعلاوة على ذلك، يُقال أن الشاشة ستتميز على الأرجح بدقة +FHD وستحتوي على نسبة أبعاد مماثلة لـ Mi 11.

في الوقت الحالي، لا تتوفر معلومات دقيقة أكثر عن الهاتفين، ولكن من المتوقع ان تتسرب معلومات أخرى خلال الشهر المقبل.

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