شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "View Once" الجديدة من واتس آب لحماية صورك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ واتس آب فى طرح ميزة "العرض مرة واحدة" أو "View Once" والتى تتيح مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو المرسلة فى هذا الوضع مرة واحدة فقط، ثم ستختفي الصورة أو الفيديو المرسلة من الدردشة بمجرد أن يتجاهل المستخدم الصورة / الفيديو.

كما ذكر موقع WABetaInfo، أن الميزة متاحة حاليًا لمختبرى واتس آب التجريبيين، وسيتم طرحه لأجهزة أندرويد فقط، وقد قام أيضًا بمشاركة لقطات شاشة للكشف عن كيفية عمل الميزة.

ولإرسال صورة / فيديو فى وضع العرض مرة واحدة، يحتاج مستخدم واتس آب أولاً إلى تحديد الصورة أو الفيديو والنقر على أيقونة تشبه الساعة، وسيكون متاحًا بالقرب من شريط "إضافة تسمية توضيحية"، وسيقوم واتس آب بإعلام المرسل عندما يفتح المستلم الصورة أو الفيديو.

وبمجرد فتح الصورة أو الفيديو، سيعرض واتس آب الرسالة التالية للمستلم: "تم تعيين هذه الصورة للعرض مرة واحدة، لمزيد من الخصوصية، ستختفي هذه الصورة بعد إغلاقها "، ويقول WABetaInfo فى تقريره أنه إذا قام المستخدم بتعطيل إعلامات قراءة مثل هذه الرسائل، فسيظل المستلم يرى ما إذا كنت قد فتحت الصورة أو مقطع الفيديو الذي تم تعيينه لعرضه مرة واحدة، ومع ذلك، لا يمكن للمرسل رؤية متى يفتح المستلم الرسالة.

وبالنسبة للمحادثات الجماعية، لا يزال بإمكان مستخدمى واتس آب رؤية متى يفتح المشاركون الآخرون صورًا منتهية الصلاحية حتى إذا قاموا بتعطيل إيصالات القراءة، وفى حالة حفظ المستلم الصورة / الفيديو أو التقاط لقطات شاشة / لقطات فيديو، لن يقوم واتس آب بإخطار المرسل لأنه لا توجد لقطة شاشة.

ولا يزال بإمكان جهات الاتصال المحظورة فى المجموعات العامة فتح الصور ومقاطع الفيديو المرسلة باستخدام ميزة العرض مرة واحدة، وفى حالة إرسال المستخدم صورة باستخدام طريقة العرض مرة واحدة إلى الأشخاص الذين لم يتم تمكين هذه الميزة، فستظل ميزة العرض مرة واحدة تعمل ويمكنهم عرضها مرة واحدة فقط.