تكنولوجيا: LG تبدأ في طرح أجهزة تلفاز LG QNED Mini LED في الأسواق العالمية في يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة LG لطرح أجهزة تلفاز LG QNED Mini LED في الأسواق العالمية خلال شهر يوليو المقبل.

تبدأ LG في طرح الجيل الجديد من أجهزة التلفاز QNED Mini LED الذي يشمل كلاً من أجهزة 8K QNED99، وسلسلة QNED95، وأيضاً سلسلة أجهزة 4K QNED90 في الأسواق العالمية بدءاً من شهر يوليو للعام 2021.

وتأتي أجهزة LG بتقنية Quantum Dot NanoCell في الألوان، مع تقنية الإضاءة الخلفية Mini LED، مع لون أسود بعمق أكبر، كما تدعم الشاشة إنتاج ألوان بدقة أعلى.

أيضاً تضم أجهزة التلفاز إضاءة LED بحجم أصغر في الشاشة الخلفية لدعم تحسين التباين، والسطوع إلى جانب إنتاج لون أسود غامر وبعمق أكبر، ومن المقرر أن يضم جهاز التلفاز المميز بدقة 8K وحجم 86 إنش عدد 30000 من إضاءة LED، والتي تدعم مراكز تعتيم 2500 أي أعلى من أجهزة تلفاز LCD.

كما تأتي أجهزة تلفاز lG QNED Mini LED بأحجام تتراوح بين 65 إلى 86 إنش، على أن تنطلق الأجهزة في البداية في أسواق أمريكا الشمالية، ومن ثم مزيد من الأسواق لاحقاً.

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