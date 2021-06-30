تكنولوجيا: شاومي تعلن رسمياً عن جهاز Mi Notebook Pro X بسعر يبدأ من 1240 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم عن جهاز الحاسب الدفتري Mi Notebook Pro X الذي يتضمن أفضل وأحدث التكوينات وينطلق بسعر يبدأ من 1240 دولار.

ينطلق جهاز Mi Notebook Pro X من شاومي بشاشة OLED بحجم 15.6 إنش، وجودة عرض 3.5K أو بدقة 3456 في 1260 بيكسل، كما تدعم سطوع 600 nit، وتأتي الشاشة بطبقة حماية من زجاج Gorilla، مع تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3.

كما تتميز الشاشة في الجهاز بإطارات نحيفة بسماكة 4.03مم، وتشغل الشاشة نسبة 91% من هيكل الجهاز.

ويتوفر جهاز Mi Notebook Pro X بالجيل 11 من معالجات إنتل، حيث يأتي النموذج الأول بمعالج Core i5، أو Core i7 في النموذج الأعلى، كما يتوفر الجهاز بمعالج Core i7-11370H رباعي الأنوية والذي يدعم قدرة 35W مع 8 threads ويرتكز على عملية تصنيع SuperFin بدقة 10 نانومتر.

كما ينطلق الجهاز بكرت شاشة Nvidia RTX 3050 Ti، مع ذاكرة 4 جيجا بايت رام في GDDR6، ويدعم التكوين بذاكرة 32 جيجا بايت رام في LPDDR4X في أعلى نموذج، بينما تصل السعة التخزينية إلى 1 تيرابايت في PCIe NVMe SSD.

وتتميز لوحة المفاتيح في الجهاز بإضاءة خلفية، مع مسافة إنتقال 1.5مم، ويصل وزن الجهاز إلى 1.9 كجم، كما يتميز الجهاز بسماكة 18.47مم.

أيضاً يضم Mi Notebook Pro X اثنان من المكبرات الصوتية ستريو بقدرة 2W ومعايير وضبط Harmon Kardon، ويدعم الجهاز تقنية DTS الصوتية لتجربة مميزة في الوسائط.

وتدعم شاومي الجهاز بقدرة بطارية 80Wh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 130W، ومنفذ USB-C، كما يأتي Mi Notebook Pro X باللون الرمادي الفاتح فقط بسعر يبدأ من 1240 دولار، على أن يتوفر في السوق الصيني بدءاً من 9 من يوليو.

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