شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم أدوات للحد من عمليات الاحتيال المالية عبر الإنترنت فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن إجراءات لتضييق الخناق على الاحتيال المالي على نظامها الأساسي في بريطانيا، قائلة إنها ستتطلب التحقق من جميع الخدمات المالية من قبل المنظم قبل السماح لها بالإعلان.

وقالت جوجل في منشور بالمدونة إنها ستبدأ في تطبيق السياسة الجديدة، والتي تأتي بعد مكالمات من هيئة السلوك المالي لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة لفحص العروض الترويجية المدفوعة، اعتبارًا من 6 سبتمبر، فيما لم ترد هيئة السلوك المالي على الفور على طلب للتعليق.

كما أصدرت هيئة الرقابة 1200 تحذير للمستهلكين العام الماضي بشأن عمليات احتيال تم الإعلان عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل شركات وهمية، أي ضعف العدد في عام 2019، وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيات كرايسلر للسيارات، نيخيل راثي، العام الماضي، إنه يتعين على جوجل إجراء فحوصات مع المنظمين لمعرفة ما إذا كان قد تم بالفعل إغلاق المعلنين المحتملين في شكل آخر، قبل نشر العروض الترويجية عبر الإنترنت.

كما كان محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يضغط على الحكومة لتقديم مطلب قانوني لعمالقة الإنترنت لإزالة مواقع الاحتيال المالي، وفقًا لتقرير صدر في مارس في صنداي تايمز.