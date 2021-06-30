شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تطلق منصة المحتوى الإخبارى Bulletin.. كل ما تحتاج لمعرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق فيس بوك منصة الرسائل الإخبارية Bulletin، وهو عبارة عن منصة مستقلة للمقالات المجانية والمدفوعة والبودكاست التى تهدف إلى منافسة Substack، حيث أعلن الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج عن المنصة، التى يتم بثها مباشرة عبر موقع يحمل نفس الاسم، وقدم بعض الكتاب الذين جندتهم الشركة فى غرفة صوتية حية على فيس بوك.

ويدفع فيس بوك للمنافسة فى اتجاه الرسائل الإخبارية سريع النمو عبر البريد الإلكتروني، حيث ترك الصحفيون والكتاب البارزون شركات الإعلام خلال العام الماضى ليضربوا بمفردهم، وتعتبر منصة النشر الذاتى Substack رائدة فى مساعدة الكتاب على بيع اشتراكات البريد الإلكتروني، وجذبت الصحفيين بالسلف النقدية، وتتنافس شركات التكنولوجيا الأخرى أيضًا فى هذا المجال، بما فى ذلك Twitter، التى استحوذت على منصة الرسائل الإخبارية Revue.

وقال فيس بوك إنه لن يأخذ جزءًا من إيرادات منشئى Bulletin عند الإطلاق ويمكن للمبدعين اختيار أسعار الاشتراك الخاصة بهم، وهى تطلق المنصة مع عدد من الشخصيات والكتاب المرموقين، بما فى ذلك المذيعة الرياضية إيرين أندروز، والمؤلف مالكولم جلادويل ونجم "كوير آي" تان فرانس.

وكانت للشبكة الاجتماعية علاقة مضطربة مع صناعة الأخبار، والتى بلغت ذروتها فى فبراير بعد مواجهة مع الحكومة الأسترالية حول دفع منافذ إخبارية مقابل المحتوى، وفى أعقاب الصراع، تعهد فيس بوك باستثمار مليار دولار فى صناعة الأخبار على مستوى العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت الشركة إن المقالات والبودكاست ستكون متاحة أيضًا من خلال موجز أخبار فيس بوك ومن خلال قسم الأخبار على فيس بوك، وقالت فى الموقع الجديد "لقد أنشأنا Bulletin على موقع ويب منفصل لتمكين المبدعين من زيادة جمهورهم بطرق لا تعتمد حصريًا على منصة فيس بوك".

وقال فيس بوك إنه تم إطلاقه بشكل أساسى مع منشئى محتوى أمريكيين ولم يكن يقبل منشئى محتوى جدد فى هذا الوقت، لكنها قالت إن موقع Bulletin متاح فى جميع أنحاء العالم وسيتطلع إلى إضافة المزيد من الأسماء الدولية بعد الاختبار التجريبي.

وأطلق فيس بوك منتج الرسائل الإخبارية Bulletin، وهو عبارة عن منصة مستقلة للمقالات المجانية والمدفوعة والبودكاست التى تهدف إلى منافسة Substack، حيث أعلن الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج عن المنصة، التى يتم بثها مباشرة عبر موقع يحمل نفس الاسم، وقدم بعض الكتاب الذين جندتهم الشركة فى غرفة صوتية حية على فيس بوك.

ويدفع فيس بوك للمنافسة فى اتجاه الرسائل الإخبارية سريع النمو عبر البريد الإلكتروني، حيث ترك الصحفيون والكتاب البارزون شركات الإعلام خلال العام الماضى ليضربوا بمفردهم، وتعتبر منصة النشر الذاتى Substack رائدة فى مساعدة الكتاب على بيع اشتراكات البريد الإلكتروني، وقد جذبت الصحفيين بالسلف النقدية، وتتنافس شركات التكنولوجيا الأخرى أيضًا فى هذا المجال، بما فى ذلك Twitter، التى استحوذت على منصة الرسائل الإخبارية Revue.

وقال فيس بوك إنه لن يأخذ جزءًا من إيرادات منشئى Bulletin عند الإطلاق ويمكن للمبدعين اختيار أسعار الاشتراك الخاصة بهم، وهى تطلق المنصة مع عدد من الشخصيات والكتاب المرموقين، بما فى ذلك المذيعة الرياضية إيرين أندروز، والمؤلف مالكولم جلادويل ونجم "كوير آي" تان فرانس.

وكانت للشبكة الاجتماعية علاقة مضطربة مع صناعة الأخبار، والتى بلغت ذروتها فى فبراير بعد مواجهة مع الحكومة الأسترالية حول دفع منافذ إخبارية مقابل المحتوى، وفى أعقاب الصراع، تعهد فيس بوك باستثمار مليار دولار فى صناعة الأخبار على مستوى العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت الشركة إن المقالات والبودكاست ستكون متاحة أيضًا من خلال موجز أخبار فيس بوك ومن خلال قسم الأخبار على فيس بوك، وقالت فى الموقع الجديد "لقد أنشأنا Bulletin على موقع ويب منفصل لتمكين المبدعين من زيادة جمهورهم بطرق لا تعتمد حصريًا على منصة فيس بوك".

وقال فيس بوك إنه تم إطلاقه بشكل أساسى مع منشئى محتوى أمريكيين ولم يكن يقبل منشئى محتوى جدد فى هذا الوقت، لكنها قالت إن موقع Bulletin متاح فى جميع أنحاء العالم وسيتطلع إلى إضافة المزيد من الأسماء الدولية بعد الاختبار التجريبي.