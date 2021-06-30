كاميرات ويب بمزايا تعزز الخصوصية من لينوفو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ 50 دقيقة

أعلنت شركة لينوفو الصينية، اليوم الأربعاء، عن طرح كاميرات ويب جديدة مناسبة للشاشات من سلسلة L وM، بمزايا تعزز الخصوصية.

وأوضحت الشركة الصينية أن كاميرات الويب LC50 وThinkVision MC50 الجديدة تأتي بغالق الخصوصية Privacy Shutter لمنع عمليات التلصص والمراقبة غير المرغوبة.

والاختلاف الوحيد بينهم في طريقة التثبيت على الشاشة.

وتعمل كاميرات الويب الجديدة من لينوفو بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD مع وجود ميكروفون ستيريو ووظيفة الزووم الرقمي 4x وعدسة تركيز ثابت مع وظيفة والتسجيل بزاوية عريضة 90 درجة.

ويعمل غالق الخصوصية من لينوفو Privacy Shutter على تغطية عدسة الكاميرا ميكانيكيا، وطالما ظل مغلقا فلا يمكن مراقبة المستخدم أو التلصص عليه.

وأكدت الشركة الصينية أن ضوء التسجيل يظهر بمجرد قيام الكاميرا بالتقاط الصورة، ولكن يمكن منع ذلك عن طريق البرامج.

وأكدت شركة لينوفو أنها قامت بمواءمة التصميم وفقا لتصميم الشاشات المعنية؛ حيث يتم تثبيت الكاميرا ThinkVision MC50 بجسم الشاشة المعنية عن طريق مشابك ومفتاح خاص، بحيث لا يمكن خلعها، بينما يتم تثبيت كاميرا لينوفو LC50 مغناطيسيا بجسم الشاشات من سلسلة لينوفو L.

ويمكن تدوير كاميرات الويب الجديدة بمقدار 270 درجة وإمالتها بمقدار 60 درجة، حتى تتواءم بسهولة مع وضع جلوس المستخدم.