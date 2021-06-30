الكشف عن تفاصيل “آيباد برو” المرتقب من آبل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ 57 دقيقة

كشفت تقارير تقنية حديثةأ عن مخطط لشركة أبل لطرح نسخة بقياس أكبر من الجهاز اللوحي-آيباد برو.

وقال تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية، قياس النسخة الحالية المتوفرة من الجهاز يصل حجمها 12.9 بوصة.

وأضاف، تأتي الخطوة الجديدة ضمن الطروحات المستقبلية المرتقبة من أبل والتي تشمل أيضا النسخة الأحدث من جهاز الحاسوب “ماك بوك برو”.

ووفق تقرير بلومبرج، فإن التطوير سيكون لافتا في حجم شاشة جهاز “آيباد”، إلا أن ذلك لن يحدث قبل عامين من الآن.

يأتي ذلك بعد طرح “أبل” نسخة من الكمبيوتر اللوحي تعمل بالشريحة الجديدة إم وان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء بلومبرج.

ولا تقتصر ميزة الحاسوب اللوحي آيباد برو الجديد على أنه مخصص للمبدعين فحسب، ولكنه يتمتع بشخصية قوية في المكتب، فإلى جانب قوة الحوسبة للمعالج M1 يمكن للكاميرا المطورة بدقة 12 ميجابيكسل تتبع الأشخاص أثناء مكالمات الفيديو وتعديل المقطع تبعا لذلك، وتطلق أبل على هذه الوظيفة اسم Center Stage.

وتعمل أبل حتى الآن على تطوير التصميم الخارجي الخاص بجهاز “آيباد”، يتوقع أن تضاف له خلفية زجاجية، وذلك ضمن نسخة 2022 التي ستتوفر بقياس مشابه لقياس النسخة الحالية الذي يتراوح بين 11 و 12.9 بوصة.

وضمن التقريره، كشف الخبير التقني “مارك جورمان” ،عن المواصفات الرئيسية لجهاز “ماك بوك برو” الجديد، وتشمل فتحة مخصصة لوصلة HDMI وفتحة بطاقة SD، بالإضافة لتقنية MagSafe المغناطيسية.