شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن عدد المستخدمين المستهدفين من خدمة Starlink للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك إن شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink التابعة لشركة SpaceX تجاوزت مؤخرًا ما يقرب من 70 ألف مستخدم نشط، وتتوقع نموًا سريع الخطى في العام المقبل، حسبما نقلت CNBC.

وأضاف "نحن في طريقنا لامتلاك بضع مئات الآلاف من المستخدمين، وربما أكثر من 500000 مستخدم في غضون 12 شهرًا".

مشروع Starlink هو مشروع كثيف رأس المال للشركة لبناء شبكة إنترنت مترابطة مع آلاف الأقمار الصناعية والمعروفة في صناعة الفضاء باسم كوكبة، مصممة لتقديم إنترنت عالي السرعة للمستهلكين في أي مكان على هذا الكوكب.

وأطلقت شركة سبيس إكس الخدمة لأول مرة ببرنامج تجريبي لمستهلكين محددين مقابل 99 دولارًا شهريًا، وفي العام الماضي سعت للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لاختبار شبكة الرحلات الجوية وتوسيع الخدمة لتشمل المركبات الكبيرة المتحركة مثل السفن والشاحنات.