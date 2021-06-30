تكنولوجيا: أحدث الصور التي تستعرض تصميم وألوان Galaxy Z Fold3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر سامسونج في جذب الأضواء في ترقب لكشف النقاب عن الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي، واليوم تأتي تسريبات مصورة لتؤكد على تصميم Galaxy Z Fold3 وتكشف عن الألوان المقدمة من سامسونج هذا العام.

ترتكز الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف Galaxy Z Fold3 على تفاصيل جاءت من مصادر داخلية في شركة سامسونج، والتي تستعرض تصميم الهاتف من جميع الإتجاهات تقريباً، حيث لا يظهر التصميم العلوي والسفلي للهاتف في الصور ثلاثية الأبعاد.

وتقدم سامسونج هاتف Galaxy Z Fold3 بثلاثة إختيارات في الألوان هذا العام هم الأخضر، الأسود إلى جانب اللون المتدرج بين اللون الأبيض والوردي، على أن تتميز النماذج الثلاثة بألوان غير لامعه.

كما تؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن الهاتف يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية في الشاشة الخارجية للهاتف، والتي تتميز بدقة 10 ميجا بيكسل، بينما تضم الشاشة الداخلية كاميرة أسفل الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، والذي يأتي إلى جانب زر التحكم في مستوى الصوتيات.

وتأتي الكاميرة الخلفية في Galaxy Z Fold3 بإعدادات ثلاثية، والتي لا تتضمن كاميرة periscope أو مستشعر IR.

ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن هاتف Galaxy Z Fold3 يأتي بحجم شاشة داخلية 7.55 إنش، وشاشة خارجية بحجم 6.23 إنش، على أن تدعم الشاشات معدل تحديث 120Hz.

وتشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 888 أو Snapdragon 888 Plus، مع ذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، كما تشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Exynos 2100.

أيضاً يأتي الهاتف بسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف قلم S، ويضم بطارية بقدرة 4400 mAh، كما يدعم الشحن بقدرة 25W، والشحن اللاسلكي بقدرة 15W.

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