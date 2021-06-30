بالفيديو: مواقع تواصل اجتماعي تنشر شائعات لحصد 'اللايكات'.. وفيسبوك على عرش التطبيقات

قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية يقول بأن الحرب الإلكترونية تعد من أخطر انواع الحروب. أما أعلى المواقع التي تصدرت نشر وترويج تلك الشائعات فتربع على عرشها الفيسبوك.

وعلى العكس من تلك المواقع تقف أخرى على الحياد لتنشر القصة الحقيقية وراء تلك الشائعة. في ظل دعوات لمحاربة الكاذبة والحد من خطرها الذي بات يؤثر ولو بجزئ بسيط على نفسية القارئ والمتصفح.

