ستارلينك تريد 500 ألف مستخدم خلال العام المقبل

دبي - يزن راشد - قال إيلون ماسك في مؤتمر MWC: إن شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك التابعة لشركة SpaceX من المفترض أن تضم ما يقرب من 500 ألف مستخدم في غضون الاثني عشر شهرًا القادمة.

وأوضح ماسك أن الهدف الحالي لشركة SpaceX هو نقل الإنترنت الواسع النطاق إلى معظم أنحاء الكوكب بحلول شهر أغسطس.

وأشار ماسك في MWC إلى أن ستارلينك أطلقت أكثر من 1700 قمر صناعي إلى مدار أرضي منخفض منذ عام 2018 وتجاوزت مؤخرًا معيارًا مهمًا استراتيجيًا لـ 69420 مستخدمًا نشطًا.

وقال: تعمل ستارلينك في 12 دولة وتتوسع. وأعتقد أننا في طريقنا لامتلاك بضع مئات الآلاف من المستخدمين، وربما أكثر من 500 ألف مستخدم في غضون 12 شهرًا.

اقرأ أيضًا: الحديث عن بيتكوين يجمع ماسك ودورسي

ويعد الوصول إلى نصف مليون مستخدم في العام المقبل ونشر التغطية العالمية للإنترنت في الشهرين المقبلين هدفًا طموحًا للغاية لشركة ستارلينك.

ويتم بيع خدمة الإنترنت مباشرة للمستهلكين في المناطق الريفية في العالم وللحكومات التي تبحث عن اتصالات إنترنت عسكرية أفضل.

ويدفع العديد من المستخدمين الأفراد نتيجة لذلك 99 دولار شهريًا للإنترنت بموجب الإصدار التجريبي.

وتعد شركة SpaceX بسرعة تنزيل تصل إلى 100 ميجابت في الثانية وسرعة تحميل تبلغ 20 ميجابت في الثانية.

وتكثر التحديات على طريق فتح الخدمة التجارية وتوفير تغطية الإنترنت العالمية. وبينما تبلغ تكلفة كل محطة طرفية من ستارلينك 499 دولار للمستهلكين. فقد اعترف ماسك في المؤتمر بأن كل محطة تكلف شركة SpaceX الضعف، أي أكثر من 1000 دولار.

خطط ستارلينك

قالت شركة SpaceX في شهر أبريل إنها خفضت تكلفة المحطة إلى النصف من 3000 دولار. وتهدف إلى خفضها إلى بضع مئات من الدولارات خلال العام أو العامين المقبلين.

اقرأ أيضًا: ستارلينك يقترب من إكمال المرحلة الأولى

وقال ماسك وقعت ستارلينك صفقات مع اثنين من مشغلي الاتصالات من الدول الكبرى. ولكنه لم يذكر اسمهما.

ويعتبر ماسك ستارلينك مكملة لمزودي 5G الحاليين بدلاً من التنافس معهم بشكل مباشر. وقال: يمكنك التفكير في Starlink كملء للفجوات بين 5G والألياف والوصول إلى أجزاء العالم التي يصعب الوصول إليها.

في غضون ذلك أوضح ماسك أن إجمالي استثمارات ستارلينك قد تصل بين 20 و 30 مليار دولار.

وبمجرد تشغيل الشبكة بالكامل، تأمل شركة SpaceX في أن تحقق أرباحًا تقدر بنحو 30 مليار دولار باستخدام ستارليك وربما يجري فصلها عن شركة SpaceX من أجل الاكتتاب العام.

وتمول معظم هذه الإيرادات نظام Starship الخاص بشركة SpaceX، وهو الأساس في طموحات ماسك لنقل البشر إلى القمر والمريخ.

بالإضافة إلى ذلك قال ماسك: إن أول اختبار إطلاق مداري لنظام Starship يمكن أن يحصل في وقت ما في الأشهر القليلة المقبلة.