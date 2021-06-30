شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زووم تستحوذ على شركة لإنشاء برامج الترجمة والنسخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت زووم أنها استحوذت على شركة تُعرف باسم Kites (اختصارًا لـ Karlsruhe Information Technology Solutions)، والتي عملت على إنشاء برامج الترجمة والنسخ في الوقت الفعلي حسبما نقل موقع The verege.

وتقول زووم إن عملية الاستحواذ هي خطوة لمساعدتها على تسهيل التواصل مع الأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة، وأنها تتطلع إلى إضافة إمكانات الترجمة إلى تطبيق مؤتمرات الفيديو الخاص بها.

وفقًا لموقعها، بدأت Kites في معهد Karlsruhe للتكنولوجيا، وتم تطوير تقنيتها في الأصل لتكون بمثابة ترجمة داخل الفصل الدراسي للطلاب الذين يحتاجون إلى مساعدة في فهم اللغة الإنجليزية أو الألمانية التي كان أساتذتهم يحاضرون فيها.

ويحتوي Zoom بالفعل على تحويلات صوتية في الوقت الفعلي، ولكنه يقتصر على الأشخاص الذين يتحدثون باللغة الإنجليزية.

في صفحة الدعم يوضح Zoom أيضًا أن ميزة النسخ المباشر الحالية قد لا تفي بمتطلبات دقة معينة، تقول الشركة إنها تفكر في فتح مركز أبحاث في ألمانيا، حيث سيقيم فريق كايتس.