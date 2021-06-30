بعد انفصالها عن المحطة الفضائية.. شاحنة أميركية تطلق قمرين صناعيين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:10 مساءً - منذ ساعتين

انفصلت شاحنة Cygnus الفضائية الأميركية امس عن المحطة الفضائية الدولية، وذلك باستخدام يد” Canadarm 2 الآلية. وقامت الشاحنة بعد انفصالها عن المحطة بإطلاق قمرين صناعيين صغيرين. يخصص أحدهما لدراسة الغلاف الأيوني للأرض. وثانيهما لاختبار البرمجيات.

تحمل الشاحنة على متنها النفايات التي تسلمتها من طاقم المحطة الفضائية، مع العلم أنها بدأت بعد ذلك في النزول ودخلت طبقات كثيفة للغلاف الجوي حيث احترقت تماما.

يذكر أن شاحنة Cygnus الفضائية التابعة لشركة Northrop Grumman الأمريكية التحمت بالمحطة الفضائية الدولية في فبراير الماضي حين أوصلت إلى طاقم المحطة 3.6 طن من الحمولة المختلفة، بما فيها الأغذية والأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء تجارب علمية، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.