تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف vivo S10 بكاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف vivo S10 في صور مسربة حية في صندوق التغليف إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

أكدت التسريبات المصورة الحية على أن هاتف vivo S10 يأتي قريباً بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل.

كانت شركة vivo قد قدمت هاتف S9 في حدث عقد خلال شهر مارس، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدارها الجديد من السلسلة الذي إنتهت الشركة من تطويره بالفعل.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف vivo S10 يأتي برقاقة معالج Dimensity 1100 وهي نفس الرقاقة المستخدمة في الإصدار السابق.

وتأتي الترقية في الإصدار الجديد في كاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف تقنية NFC، ويأتي بمعايير UFS 3.1 في السعة التخزينية، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 الذي يرتكز على واجهة vivo الخاصة، ويأتي الهاتف باثنان من الإختيارات في الذاكرة العشوائية مع تقنية “Virtual RAM” التي تضيف سعة للذاكرة العشوائية والتي تقدم 4 جيجا بايت رام إفترضياً للنموذج المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام، لتصل الذاكرة إلى 12 جيجا بايت رام.

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