شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تفتتح مختبرًا للاستعداد لأى مواجهة محتملة مع الأجسام الطائرة المجهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت اليابان مختبرًا للأبحاث مخصصًا لظواهر غير مبررة بالقرب من موقع كارثة فوكوشيما النووية، وذلك بعد ما يقرب من عام من الإبلاغ عن أن وزارة الدفاع اليابانية ستضع خططًا لأي مواجهات محتملة مع الأجسام الطائرة المجهولة، وسيعمل المختبر على حل لغز" هذه الأشياء، وسيكون مديره هو تاكهارو ميكامي البالغ من العمر 51 عامًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ميكامي: "آمل أن يكون مختبر الأبحاث بمثابة قاعدة لتلقي المعلومات، ويؤدي إلى اكتشافات جديدة.. أرغب في التعرف على جوهر هويتهم".

يقع المختبر الجديد في إينو بمحافظة فوكوشيما، على بعد أميال فقط من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية (فوكوشيما -1) في أوكوما بفوكوشيما.

وسينظر مختبر الأجسام الطائرة المجهولة في عدد من المشاهد التي حدثت بالقرب من المنطقة، والتي يطلق عليها اسم "موطن الأجسام الطائرة المجهولة".

وكانت وزارة الدفاع اليابانية في مايو 2020، بدأت النظر في إجراءات للرد على المواجهات وتسجيلها والإبلاغ عنها، خاصة أن الطبيعة غير المعروفة لمثل هذه الأشياء قد تربك طياري قوات الدفاع الذاتي، بما في ذلك طائرات F-15 المقاتلة.

وجاء التحديث من وزارة الدفاع بعد أسبوع واحد فقط من إصدار البنتاجون رسميًا لثلاثة مقاطع فيديو لظواهر جوية مجهولة الهوية التقطتها طائرات البحرية والتي تم تداولها على العامة لسنوات.

ولم يقدم التقرير الذي طال انتظاره من البنتاغون حول موضوع الظاهرة الجوية غير المحددة (UAPs) أي تفسير لـ 140 من 144 ملاحظة تعود إلى عام 2004.