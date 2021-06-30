شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. طريقة إجراء مكالمات فيديو جماعية باستخدام تليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تليجرام عن خطط لإضافة مكالمات فيديو جماعية إلى التطبيق فى وقت سابق من هذا العام، حيث يتم الآن طرح الميزة للمستخدمين أخيرًا عبر تحديث على كل من أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، ومع ذلك، فإن إصدار سطح المكتب يحصل على بعض المميزات الإضافية مثل مشاركة الشاشة الانتقائية والمزيد.

لذلك، إذا كنت من مستخدمى تليجرام وترغب فى إجراء مكالمات فيديو جماعية، فاتبع الخطوات التالية:

خطوات إجراء مكالمة فيديو جماعية على تليجرام

يختلف إجراء مكالمات فيديو جماعية على تليجرام قليلاً عما رأيناه على WhatsApp أو تطبيقات المراسلة الفورية الأخرى، فعلى تليجرام، سيحتاج المستخدمون أولاً إلى إجراء مكالمة صوتية جماعية وبعد ذلك يمكنهم التحول إلى مكالمة فيديو جماعية، ويبدو محيرا بعض الشيء، ولكن من السهل جدا القيام به، إليك الطريقة:

1. قم بإنشاء مجموعة على تليجرام (تجاهل ما إذا كان لديك بالفعل مجموعة تم إنشاؤها، فسيتم إنشاء جميع الأعضاء الذين تريدهم فيها)، وللقيام بذلك، انقر على أيقونة "القلم" فى أسفل اليمين واختر خيار المجموعة الجديدة، أضف جميع الأعضاء الذين تريدهم وانقر على أيقونة السهم الأيمن فى أسفل اليمين، هنا أدخل اسم المجموعة وانتهى.

2. الآن، توجه إلى المجموعة الموجودة والمجموعة التى أنشأتها للتو، وبمجرد إنشاء المكالمة الصوتية الجماعية، انقر فوق خيار دعوة الأعضاء وحدد الأعضاء من المجموعة.

3. اضغط على اسم المجموعة من الأعلى ثم اضغط على النقاط الثلاث الرأسية فى الزاوية اليمنى العليا، هنا، حدد الخيار بدء الدردشة الصوتية وحدد المشاركين الذين تريد إضافتهم فى الدردشة الصوتية الجماعية.

4. بمجرد إضافة جميع الأعضاء فى المكالمة الصوتية الجماعية، انقر على أيقونة الكاميرا فى الزاوية اليسرى السفلية لتحويلها إلى مكالمة فيديو جماعية.