مركبة الشحن “بروغريس” تصل مدارها المقرر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 14 دقيقة

أعلنت مؤسسة “روس كوسموس”، أن مركبة الشحن الفضائية “بروغريس إم إس-17” قد وصلت مدارها المقرر ، وسوف تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن صاروخ النقل Soyuz-2.1a كان قد أطلق من مطار بايكونور الفضائي وعلى متنه مركبة الشحن “بروغريس إم إس-17″، في الساعة 2.27 يوم الأربعاء 30 يونيو الجاري بتوقيت موسكو، وفي الساعة 2.36 انفصلت المركبة عن المرحلة الثالثة من الصاروخ ووصلت إلى مدارها المقرر وكل شيء يسير بصورة طبيعية.

وفقا لممثل المكتب الإعلامي لمؤسسة “روس كوسموس” ستلتحم المركبة “بروغريس” بالمحطة الفضائية الدولية يوم الجمعة 2 تموز المقبل في الساعة 4.02 بتوقيت موسكو.

تحمل المركبة “بروغريس” إلى المحطة الفضائية الدولية 470 كلغم من الوقود للمحطة، و420 لترا من مياه الشرب، و40 كلغم من الهواء والأكسجين، و1509 كلغم من الأجهزة والمعدات والمواد الغذائية والملابس وغيرها، وذلك بحسب “نوفوستي”.