تكنولوجيا: أول الصور الحية لهاتف هواوي المرتقب P50

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي للإعلان عن سلسلة P50 في حدث يعقد في نهاية شهر يوليو، واليوم يعود هاتف P50 للأضواء من جديد في أول الصور الحية.

كانت شركة هواوي قد نشرت إعلان تشويقي يوضح تصميم كاميرة P50 خلال الفترة الماضية، واليوم يظهر الهاتف وتصميم الكاميرة بشكل أوضح في صور حية، كما يظهر الهاتف باللون الوردي اللامع.

تسلط الصور الحية الضوء على وحدات إعدادات الكاميرة الخلفية المميزة بتصميم دائري، حيث تتضمن وحدة الكاميرة العلوية ثلاثة من مستشعرات الكاميرة، بينما تأتي الوحدة الدائرية في الجزء السفلي بمستشعر periscope مع فلاش LED.

كما يستمر تعاون Leica مع هواوي في سلسلة P50 رغم إصدار Leica إصدارها الخاص من الهواتف الذكية في سوق اليابان مؤخراً، إلا أن هذا التعاون يصل إلى نهايته بعد إطلاق سلسلة P50.

ومن المتوقع أن تقدم هواوي الإصدارات الثلاثة من سلسلة هواتف P50 بمجموعة غير تقليدية في الألوان، كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن هواوي تقدم سلسلة P50 دون ميزة الإتصال بشبكات 5G.

أيضاً من المتوقع أن تضم بعض الإصدارات رقاقة Snapdragon 888 مخصصة بدعم شبكات LTE فقط، بينما تضم الإصدارات الأخرى من السلسلة رقاقة Kirin 9000 المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر.

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