شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تمنع الآخرين من معرفة وجودك على فيس بوك بمتصفح الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت لا ترغب في معرفة الجميع أنك متصل بحسابك على فيس بوك أو على ماسنجر تحديدا، فيمكنك القيام بذلك ببساطة من خلال تشغيل وضع الأوفلاين حتى تظهر في وضع عدم الاتصال، وهناك طريقتين يمكنك التحكم بهم في حالتك على فيس بوك في متصفح الويب، وكذلك تطبيق ماسنجر على الهاتف المحمول، والتي نقدمهما لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

خطوات تشغل وضع الأوفلاين على فيس بوك في متصفح الويب

1. افتح فيس بوك في متصفح وقم بتسجيل الدخول، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

2. اضغط فوق رمز ماسنجر الدائري في الزاوية العلوية اليمنى.

3. في القائمة المنسدلة ماسنجر، اضغط فوق أيقونة ثلاثية النقاط في الأعلى.

4. اضغط فوق إيقاف تشغيل الحالة النشطة في القائمة المنسدلة.

5. ستظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد إيقاف تشغيل الحالة النشطة لجميع جهات الاتصال، أو إيقاف تشغيل الحالة النشطة لجميع جهات الاتصال باستثناء جهات الاتصال، أو إيقاف تشغيل الحالة النشطة لبعض جهات الاتصال فقط، وعند الضغط فوق الخيارين الأخيرين، سيظهر مربع حيث يمكنك إدخال أسماء أشخاص معينين.

6. اضغط فوق "موافق" عند الانتهاء.

خطوات تشغل وضع الأوفلاين في تطبيق ماسنجر للهاتف

1. افتح تطبيق ماسنجر هاتفك.

2. من صفحة الدردشات الرئيسية، اضغط فوق الصورة الرمزية لملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

3. اضغط على الحالة النشطة.

4. قم بإيقاف تشغيل إظهار عندما تكون نشطًا عن طريق تحريك شريط التمرير إلى اليسار ثم التأكيد عن طريق الضغط على "إيقاف" في النافذة المنبثقة.