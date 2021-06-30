شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة تلسكوب هابل تزداد وناسا لا تتمكن من حلها بعد تعطل الكمبيوتر الاحتياطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتدت مشاكل تلسكوب هابل الفضائي، حيث قالت وكالة ناسا إن الكمبيوتر الاحتياطي معطل أيضًا، بعد ما يقرب من أسبوعين من ظهور مشكلات التلسكوب لأول مرة، فإن الاختبارات الأولية أظهرت أن الكمبيوتر الاحتياطي عانى من نفس الخلل الذي يعاني منه جهاز الكمبيوتر الرئيسي، وهو جهاز من ثمانينيات القرن الماضي يتحكم في أجهزة هابل العلمية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت ناسا في البيان: "أظهرت الاختبارات أن مجموعات عديدة من قطع الأجهزة هذه من كل من الكمبيوتر الأساسي والنسخ الاحتياطي واجهت نفس الخطأ، فإن أوامر الكتابة أو القراءة من الذاكرة لم تكن ناجحة".

ويبحث الفريق الآن في الأجهزة الأخرى باعتبارها بسبب المشكلة المحتمل، بما في ذلك وحدة القيادة / منسق بيانات العلوم (CU / SDF)، ولم يتم تشغيل الكمبيوتر الاحتياطي منذ أن تم تثبيته في عام 2009 خلال مهمة الصيانة الأخيرة لهابل.

ويبحث مهندسو ناسا أيضًا في منظم الطاقة لمعرفة ما إذا كان الجهد الذي يتم توفيره للآلات لا يتدفق لضمان إمداد ثابت.

وقالت وكالة ناسا إن المهندسين سيواصلون تقييم الأجهزة في وحدة SI C&DH لتحديد ما إذا كان هناك شيء آخر قد يسبب المشكلة.

إذا قرر الفريق أن CU / SDF أو أن منظم الطاقة هو السبب المحتمل، فسيوصون بالتبديل إلى وحدة CU / SDF الاحتياطية ومنظم الطاقة الاحتياطية.

وظل هابل عاطلاً منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 13 يونيو، وهو مشروع مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، وعلى الرغم من توقفه عن جمع البيانات، فإن كاميرات هابل والأدوات الأخرى في ما يسمى بالوضع الآمن.