شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: MediaTek تفتح أعلى شريحة لصانعى الهواتف لتخصيصها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت MediaTek بنية شريحة الهاتف المحمول الأعلى Dimensity 1200 الخاصة بها لشركات الهواتف الذكية، مما يسمح لها بتخصيص عناصر مختلفة وضبط الميزات المختلفة وفقًا لتفضيلاتهم الخاصة، ما يعنيه لك هو أنه يمكن إعداد الهواتف التي تستخدم Dimensity 1200 لتحقيق أقصى استفادة من المكونات الأخرى للجهاز، ودمج خبرة الشركة الخاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي (A.I.) وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وميدياتيك، هي شركة تايوانية لأشباه الموصلات، تُنتج الشركة شرائح للاتصالات اللاسلكية والتلفزيون عالي الوضوح والأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وأنظمة الملاحة ومنتجات الوسائط المتعددة الاستهلاكية وخدمات خط المشترك الرقمي بالإضافة إلى محركات الأقراص الضوئية.

ويطلق MediaTek على المبادرة اسم Dimensity 5G Open Resource Architecture ، وهناك خمسة مجالات رئيسية حيث يمكن لشركة الهواتف الذكية تعديل Dimensity 1200 وفقًا لتفضيلاتها الخاصة، يعد محرك معالجة الكاميرا مثالًا رائعًا على كيفية تغييره للهواتف المستقبلية، افتتح MediaTek معالج إشارة الصورة (ISP)، مما يسمح بإجراء تغييرات على محرك المعالجة المرئية، والذي يتحكم في تثبيت الصورة، ورسم خرائط العمق، والألوان، والجوانب الأخرى لأجهزة الكاميرا.

وقد يسمح هذا لمهندسي صانع الهاتف بتخصيص أداء الكاميرا وفقًا لتفضيلاتهم الخاصة، وضبطه وفقًا للجهاز، لا تستخدم جميع الهواتف مستشعرات الكاميرا نفسها، فبعضها يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها الآخر، وتتطلب جميع العدسات الإضافية ضبطًا دقيقًا للعمل معًا، لذا فإن التحكم الأعمق في مزود خدمة الإنترنت يمكن أن يجعل الكاميرات على هواتف Dimensity 1200 تلتقط صورًا أفضل.

ويتيح Dimensity 5G Open Resource Architecture أيضًا الوصول بشكل أعمق إلى معالج العرض لضبط الشاشة، وطرق تحسين كفاءة الطاقة، وإمكانية إضافة ملفات تعريف Bluetooth مخصصة لملحقات مختلفة، والوصول إلى API A.I. المعالج.

ولخص Yenchi Lee نائب المدير العام لوحدة أعمال الاتصالات اللاسلكية في MediaTek ، كيف يمكن استخدام المبادرة الجديدةقائلا : "سواء كانت ميزات وسائط متعددة جديدة أو أداءً لا مثيل له أو تصويرًا رائعًا أو المزيد من التآزر بين الهواتف الذكية والخدمات، فبفضل تصميمنا الهندسي، يمكن لصانعي الأجهزة تخصيص أجهزتهم لتكمل مجموعة متنوعة من أنماط حياة المستهلك."

تتوقع شركة MediaTek توفر إصدارات مخصصة من Dimensity 1200 بدءًا من شهر يوليو من هذا العام. تم الإعلان عن الشريحة في الأصل في يناير 2021، وهي متوفرة حتى الآن فقط في عدد قليل من الهواتف من Realme و Oppo وXiaomi التي تُباع في الصين والهند، تربط الشائعات حاليًا الشريحة بجهاز OnePlus Nord 2 غير الرسمي ، والذي قد يكون متاحًا على نطاق أوسع.