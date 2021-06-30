شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تدشن منصة "بوليتين" للمحتوى الإخبارى للمقالات المجانية والمدفوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت شركة "فيس بوك"، منصة "بوليتين" للمحتوى الإخباري، وهي منتدى مستقل بذاته للمقالات المجانية والمدفوعة والمدونات الصوتية، بهدف منافسة "سابستاك".

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج عن المنصة، التي تبث مباشرة عبر موقع "بوليتين دوت كوم"، وقدم بعض الكتاب الذين تعاقدت معهم الشركة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

وتسعى "فيس بوك" للمنافسة في خدمة الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني الآخذة في النمو السريع، في ظل ترك صحفيين وكتاب كبار شركاتهم الإعلامية خلال العام الماضى لتقديم محتوى خاص بهم.

ومنصة النشر الذاتي "سابستاك" رائدة في مساعدة الكتاب على بيع اشتراكات عبر البريد الإلكتروني، وتجتذب الصحفيين بمبالغ مالية مدفوعة مقدما، وتنافس شركات تكنولوجية أخرى في هذا المجال، مثل "تويتر" التي حازت على منصة "ريفو" الإخبارية.

وذكرت "فيس بوك" إنها لن تقتطع جزءا من أرباح صناع محتوى "بوليتين" لدى تدشينها وإن الصناع يمكن أن يختاروا أسعار الاشتراك الخاصة بهم.

وتدشن "فيس بوك" المنصة بعدد من الشخصيات والكتاب البارزين مثل المذيعة الرياضية إيرين أندروز، المؤلف مالكولم جلادويل، وتان فرانس نجم برنامج تليفزيون الواقع "كوير آي".

وقالت الشركة إن المقالات والمدونات الصوتية ستكون متاحة أيضا على خدمتي قسم الأخبار "نيوز ديسك" والأخبار "نيوز"، مضيفة أنها ستعمل في البداية مع صناع المحتوى الأمريكيين فقط.. لكنها ذكرت أن موقع بوليتين سيكون متاحا في أنحاء العالم وأنها تتطلع لإضافة مزيد من الأسماء العالمية بعد الانتهاء من تطوير المنصة.