شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad Air (2019) وiPad 10.2-inch والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad ، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى 10.2 iPad وجهاز iPad Air (2019)، أن تساعدك فى الاختيار:
الشاشة: 10.2بوصة.
دقة الشاشة: تبلغ 2160× 1620بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
المعالج: معالج Apple A10 Fusion.
الرام: تبلغ 3 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iPadOS14.
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.
البطارية: بقوة 8827 mAh.
الشاشة: iPad Air (2019): شاشة 10.5 بوصة.
دقة الشاشة: تبلغ 2224× 1668بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
المعالج: معالج Apple A12Z Bionic.
الرام: تبلغ 3 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iPadOS14.
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.
البطارية: بقوة 8140mAh.