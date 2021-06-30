بي إم دبليو تتوقف عن بيع سيارة i3 الكهربائية

دبي - يزن راشد - تتوقف شركة بي إم دبليو BMW عن بيع سيارة الهاتشباك الكهربائية i3 في الولايات المتحدة اعتبارًا من الشهر المقبل.

وتم إطلاق i3 لأول مرة في عام 2013، وكانت أول سيارة كهربائية حقيقية لشركة بي إم دبليو.

وتهدف i3 إلى أن تكون سيارة مدينة أكثر من كونها سيارة مخصصة للرحلات الطويلة.

وبلغ الحد الأقصى للسيارة 80 ميلًا من بطارية 22 كيلو واط، بقوة 170 حصانًا.

ونمت سعة البطارية بنسبة 50 في المئة لتصل إلى 33 كيلو واط بعد تحديث عام 2017، مما أدى إلى زيادة المدى إلى 113 ميلاً.

وتمكنت i3 من تحقيق مكانة متميزة في سوق السيارات الكهربائية الناشئة. وكما قيل، باعت بي إم دبليو نحو 100 ألف منها على مستوى العالم منذ إطلاقها.

ولكن أهميتها كانت تتضاءل. ووفقًا لمدونة بي إم دبليو، كان مخزون i3 للولايات المتحدة عند أدنى مستوى له خلال الـ 12 شهرًا الماضية. وواجه العملاء غالبًا صعوبات في تأمين السيارة. وتم في العام الماضي بيع 1052 سيارة i3 فقط.

وفي رسالة بريد إلكتروني، أكد متحدث باسم بي إم دبليو أن إنتاج الولايات المتحدة من i3 ينتهي في شهر يوليو 2021.

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بي إم دبليو لن تبيع سيارة i3

قال المتحدث: في وقت إطلاقها في عام 2013، مثلت i3 لحظة رائدة في السيارات الكهربائية والبناء الخفيف الوزن.

وأضاف: كانت i3 من أولى السيارات الكهربائية في العالم المصممة لهذا الغرض. واستخدمت السيارة البلاستيك المقوى بألياف الكربون والألمنيوم لجعلها فريدة.

وساعد نجاح i3 على إرساء الأساس للإصدار الوشيك لسيارتي بي إم دبليو BMW iX و BMW i4، اللتان تمثلان معًا رأس الحربة في جهود صانع السيارات المتأخرة لاستعادة زخم مبيعاتها المبكر للسيارات الكهربائية.

وأصيب مشجعو بي إم دبليو بخيبة أمل لأن شركة صناعة السيارات لم تصنع أبدًا خلفاء لـ BMW i3 أو السيارة الرياضية الهجينة i8 في السنوات التي تلت إطلاق تلك السيارات.

ولكن الشركة تكرر التكنولوجيا الكهربائية الأساسية. وتعمل تقنية الجيل التالي على تشغيل BMW iX و BMW i4 و BMW iX3 المصنوعة في الصين.

وتعد iX و i4 أغلى ثمناً من BMW i3، التي بدأت بنحو 44 ألف دولار.

ويبدأ النموذج الأساسي من BMW i4 بسعر 55 ألف دولار. بينما من المتوقع أن تباع BMW iX بسعر 83 ألف دولار. ويتم طرح كلا المركبتين للبيع في الولايات المتحدة اعتبارًا من أوائل عام 2022.

وبعد مرور ثماني سنوات وبيع أكثر من 200 ألف وحدة، انتهت قصة نجاح سيارة i3، حيث ينتهي الإنتاج العالمي في عام 2022.

وتستمر التكنولوجيا ونظام الدفع من BMW i3 في الوجود ضمن MINI Cooper SE. وتستخدم MINI Cooper SE نفس مكونات التكنولوجيا مثل BMW i3، ولكنها تجمعها مع هيكل تقليدي ينتج بكميات كبيرة دون بنية كربونية خفيفة الوزن.

بالإضافة إلى ذلك يتم تشغيل MINI Cooper SE الكهربائية بواسطة العجلات الأمامية، في حين أن BMW i3 مع توزيع الوزن المتوازن ونظام الدفع الخلفي بقيت دائمًا قريبة من تصميم BMW النموذجي.