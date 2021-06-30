دبي - يزن راشد - تعمل شركة جوجل على تعزيز تكامل متجرها لتطبيقات أندرويد من خلال إضافة قيود وضمانات جديدة إلى حسابات المطورين.

ويضطر مطورو متجر جوجل بلاي قريبًا إلى التحقق من عنوان بريدهم الإلكتروني ورقم هاتفهم وتقديم تفاصيل إضافية مثل العنوان الفعلي في محاولة لزيادة الأمان والتأكد من إنشاء الحسابات بواسطة أشخاص حقيقيين.

كما يطلب من المطورين أيضًا استخدام التحقق المكون من خطوتين (المصادقة الثنائية).

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وتقول عملاقة البحث إنها تجري التغييرات للحفاظ على متجرها آمنًا ولخدمة مجتمع المطورين لديها بشكل أفضل. بالإضافة إلى التأكد من أن كل حساب تم إنشاؤه بواسطة شخص حقيقي لديه تفاصيل اتصال حقيقية.

ويتزامن الإعلان مع ظهور البائعين الذين ينشئون كميات كبيرة من حسابات المطورين للآخرين من أجل استخدامها في تحميل البرامج الضارة والتطبيقات المخادعة الأخرى إلى متجر جوجل.

وتظهر لقطة شاشة لمنشور منتدى الجرائم الإلكترونية أن هذه الحسابات تباع مقابل 89 دولار لكل منها.

وفي الوقت نفسه، يجب أن يجعل شرط التحقق المكون من خطوتين من الصعب على المحتالين اقتحام حسابات المطورين الشرعيين وسرقتها.

ويعكس هذا تغييرًا مشابهًا أعلنت عنه عملاقة البحث لحسابات جوجل العادية في وقت سابق من هذا العام، حيث تعمل الآن على تمكين المصادقة الثنائية افتراضيًا.

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جوجل تعزز عملية التحقق من مطوري أندرويد

تعتبر التغييرات كبيرة مقارنة بسياسات حساب مطور برامج جوجل الحالية التي لا تتطلب سوى عمليات اشتراك جديدة لتقديم عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف.

وتقول الشركة إن التفاصيل مثل العنوان الفعلي لن تظهر للجمهور، وتكون مخصصة لمساعدتها في تأكيد هويتك والتواصل معك فقط.

وتقدم جوجل المتطلبات الجديدة على مراحل. ويكون لدى مالكي الحسابات اعتبارًا من اليوم خيار تعيين نوع حسابهم على أنه شخصي أو تجاري والتحقق من تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.

ويطلب في شهر أغسطس من جميع المشتركين الجدد اتباع هذه الخطوات نفسها عند إنشاء حساباتهم. واستخدام التحقق من خطوتين.

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علاوة على ذلك يتم تنفيذ التغييرات بالكامل لجميع الحسابات الحالية في وقت لاحق من هذا العام.

وتأتي التغييرات وسط حملة أوسع على التطبيقات المخادعة عبر متجر جوجل بلاي. وتمنع هذه الحملة المطورين من استخدام تكتيكات محددة لتحفيز عمليات التثبيت.

ولن تتمكن قوائم التطبيقات بعد الآن من استخدام ميزات لافتة للنظر مثل الأحرف الكبيرة أو الرموز التعبيرية في عناوينها، أو تضمين عبارات مثل تنزيل الآن.