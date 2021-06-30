ويندوز 11 يوفر عمر بطارية الحاسب المحمول

دبي - يزن راشد - تقدم شركة مايكروسوفت ميزة معدل التحديث الديناميكي DRR الجديدة في نظام التشغيل ويندوز 11 المصممة لتوفير عمر بطارية الحاسب المحمول وزيادة معدلات التحديث عند الحاجة إليها.

ويتم شحن عدد من أجهزة الحاسب المحمولة الآن بشاشات يبلغ معدل تحديثها 120 هرتز وأكثر، مما يجعل ويندوز يشعر بسلاسة أكبر عبر التمرير والرسوم المتحركة والكتابة بالحبر.

وفي حين أن السلاسة المضافة جيدة، فإن التشغيل بمعدلات تحديث أعلى يؤثر سلبًا في عمر البطارية.

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وفي نظام التشغيل ويندوز 10، عليك أن تقرر ما بين 60 هرتز و 120 هرتز عبر جهاز الحاسب المحمول، وهذا اختيار ثابت.

وتبني مايكروسوفت الآن ميزة معدل التحديث الديناميكي في نظام التشغيل ويندوز 11، مما يسمح للحاسب المحمول بضبط معدل التحديث ديناميكيًا.

وتوضح مديرة البرامج في فريق الرسومات في مايكروسوفت: هذا يعني أن ويندوز 11 ينتقل بسلاسة بين معدل تحديث أقل ومعدل تحديث أعلى بناءً على ما تفعله عبر جهازك الحاسب.

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وتحتاج إلى جهاز حاسب محمول يدعم ميزة معدل التحديث الديناميكي و 120 هرتز أو أعلى من معدلات التحديث.

وتعني الميزة أن المهام العادية، مثل كتابة رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات، تعمل عند 60 هرتز. بينما يتم تشغيل ميزة معدل التحديث الديناميكي وتعزيز الشاشة إلى 120 هرتز للكتابة بالحبر والتمرير.

وتحتاج التطبيقات إلى دعم ميزة معدل التحديث الديناميكي، وأثناء معاينة ويندوز 11، يقتصر دعم ميزة معدل التحديث الديناميكي DRR على الحزمة الإنتاجية أوفيس فقط لزيادة التمرير.

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وتدعم حزمة أوفيس ومتصفح مايكروسوفت إيدج و Microsoft Whiteboard و Microsoft Photos و Snip & Sketch و Drawboard PDF و Microsoft Sticky Notes و Adobe Acrobat و Adobe Illustrator و Microsoft To Do و Inkodo ميزة معدل التحديث الديناميكي للكتابة بالحبر أيضًا.

ويندوز 11 يوفر عمر البطارية

يجب عدم الخلط بين ميزة معدل التحديث الديناميكي DRR وميزة معدل التحديث المتغير VRR. وذلك لأن ميزة معدل التحديث الديناميكي لا تنطبق على الألعاب وتركز على تطبيقات ويندوز فقط.

ويكون ويندوز 11 متطلبًا لميزة معدل التحديث الديناميكي. جنبًا إلى جنب مع حاسب محمول يدعم معدل تحديث متغير لا يقل عن 120 هرتز.

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وتحتاج أيضًا إلى برنامج تشغيل رسومات جديد WDDM 3.0. وتقول مايكروسوفت إنها تعمل مع شركائها في الرسومات لتمكين الميزة عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تشغل معاينة ويندوز 11.

وتبدو ميزة معدل التحديث الديناميكي مناسبة لمجموعة أجهزة Surface من مايكروسوفت، وذلك بفضل تركيز الشركة على تمكين ميزة معدل التحديث الديناميكي في سيناريوهات الكتابة بالحبر.

ولا يوجد في الوقت الحالي أجهزة Surface تأتي مع شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز. ولكن قد يكون هذا علامة على أن أجهزة Surface قد تحصل على شاشات يمكنها منافسة شاشات ProMotion من آبل.