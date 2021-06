تحديث سناب شات الجديد يصلح مشكلة التعطل

دبي - يزن راشد - عانى تطبيق سناب شات من خلل يجبره على الإغلاق عند تشغيله، ولكن الشركة سارعت إلى حل المشكلة عن طريق توفير تحديث في متجر التطبيقات.

ويبدو أن المشكلة تؤثر في إصدار iOS من سناب شات فقط، ولا يواجه مستخدمو أندرويد المشكلة نفسها.

ويبدو أن الخطأ قد تم تضمينه في تحديث الصيانة الذي تم إصداره في 28 يونيو لإصلاح عدد من الأخطاء التي واجهها مستخدمو نظام المراسلة.

اقرأ أيضًا: سناب شات يسمح للمطورين بوضع تطبيقاتهم داخل Spotlight

وظهرت المشكلة لأول مرة بعد أن لجأ عدد من مستخدمي سناب شات إلى تويتر للشكوى من الخطأ، الذي يعرض رسالة: حدث خطأ ما – يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا، وذلك أثناء محاولة تشغيل التطبيق.

وبعد عدة تغريدات حول المشكلة، رد نائب رئيس المنتج في سناب شات، جاكوب أندريو، لإعلام الجميع بأنه تم تصحيح الخطأ منذ ذلك الحين.

اقرأ أيضًا: بدأ من غرفة المعيشة.. التاريخ السري لسناب شات

و We're aware of an issue with the latest version of Snapchat available in the App Store. Hang tight, we are looking into it and working on a fix! — Snapchat Support (@snapchatsupport) June 28, 2021 فريق سناب شات أنه على دراية بالمشكلة، ونصح المستخدمين بالانتظار ريثما يعملوا على حل المشكلة.

ويبدو أن التحديث الذي تمت إضافته مؤخرًا إلى متجر تطبيقات آبل يحل المشكلة، ومن المرجح أن التصحيح قد ظهر سريعًا بعد أن أصبح فريق منتج التطبيق على دراية بعدد الأشخاص الذين يؤثر فيهم الخطأ.

سناب شات يتعطل

قبل التحديث إلى أحدث إصدار، 11.34.1.35، يعطي التطبيق رسالة تفيد بحدوث خطأ ما. وتسبب إصدار 11.34.0.35 من التطبيق بتعطله فور فتحه.

اقرأ أيضًا: إليك 3 طرق تساعدك على استرجاع الصور المحذوفة من آيفون

وتصدر شركة سناب بشكل عام تحديثات جديدة لمتجر التطبيقات على أساس أسبوعي، ويركز الكثير منها على إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء.

وإذا لم يتم تنزيل التحديث تلقائيًا عبر هاتفك، فيمكنك الحصول عليه عبر الانتقال إلى متجر التطبيقات، ومن ثم النقر على صورة حسابك في الزاوية اليمنى العليا والسحب لأسفل للتحديث.

ويجب أن تظهر أي تحديثات متوفرة، ويمكنك تنزيلها. وإذا قمت بإيقاف تشغيل التحديث التلقائي لتجنب إصدار الأخطاء، فيمكنك إعادة تشغيله بالانتقال إلى الإعدادات ومن متجر التطبيقات. ومن ثم تشغيل تحديثات التطبيق ضمن التنزيلات التلقائية.