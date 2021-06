حل مشكلة تعطل تطبيق جوجل في هاتف أندرويد

دبي - يزن راشد - إذا كنت تواجه مشكلة تعطل تطبيق جوجل في هاتفك مع ظهور رسالة خطأ، فأنت لست وحدك. وظهرت العديد من Suddenly Google app has started crashing on my new pixel 4a @Google @GoogleIndia #google pic.twitter.com/WbR5Eln8Dm — Ashwin (@ashWINsrao) June 22, 2021 التي تفيد بأن التطبيق يعاني من عدم الاستقرار عبر هواتف أندرويد.

وبينما يبدو أن شركة جوجل على دراية بالمشكلة، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمعالجة المشكلة في الوقت الحالي.

تعطل تطبيق جوجل

واحدة من أكبر المشكلات مع التطبيق في الوقت الحالي هي حدوث الأعطال عبر مجموعة واسعة من الأجهزة وإصدارات أندرويد.

ويبدو أن سبب العطل ناتج عن تحديث جديد، حيث أثر الخطأ في إصدارات متعددة من التطبيق التي يمكن أن تختلف اعتمادًا على الهاتف الذي تستخدمه وإصدار نظام التشغيل الذي يعمل به هاتفك.

ويمكن أن تتسبب مشكلة تعطل تطبيق جوجل أيضًا بحدوث أعطال في تطبيقات جوجل الأخرى مثل تطبيق عدسة جوجل أو البودكاست أو حتى المساعد الصوتي. وذلك لأن هذه التطبيقات تتميز بتكاملها التام مع تطبيق جوجل.

إصلاح المشكلة

لا يبدو حتى الآن أن مشكلة تعطل التطبيق مقتصرة على هاتف أو إصدار أندرويد. كما أنها لا تقتصر على الإصدار التجريبي من التطبيق.

ويشغل العديد من المستخدمين الإصدار المستقر من التطبيق ضمن هواتفهم ومع ذلك فقد تأثروا بالمشكلة.

وإذا ظهرت لديك هذه المشكلة في هاتف أندرويد، فإليك عدة طرق لإصلاحها في الوقت الحالي:

مسح ذاكرة التخزين المؤقت

قم بفتح تطبيق الإعدادات في هاتف أندرويد.

انتقل إلى التطبيقات والإشعارات.

اضغط على خيار عرض جميع التطبيقات.

ابحث عن التطبيق في قائمة التطبيقات ثم اضغط عليه.

في الشاشة التالية اضغط على خيار التخزين وذاكرة التخزين المؤقت.

اضغط على خيار محو سعة التخزين أو إدارة السعة.

اضغط على خيار محو كل البيانات.

إلغاء تثبيت تحديثات تطبيقات جوجل

هناك طريقة أخرى لإصلاح الخطأ وهي إلغاء تثبيت آخر تحديث تسبب في حدوث المشكلة. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

في الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيق مطولًا، ومن القائمة التي تظهر لك، اضغط على زر i للوصول إلى صفحة الإعدادات.

اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار إلغاء تثبيت التحديثات.

اضغط على خيار موافق.

تحديث التطبيق

بدأت جوجل بطرح الإصدار 12.24 من التطبيق، حيث من المتوقع أن يعمل هذا التحديث على حل المشكلة نهائيًا.

ويمكنك تنزيل التحديث يدويًا من متجر جوجل بلاي، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق متجر جوجل بلاي في هاتفك.

ابحث عن التطبيق سواء بكتابته في مربع البحث أو عرض التطبيقات المثبتة.

اضغط على خيار تحديث.

إذا قمت بتعطيل التطبيق سابقًا، فإنك ترى خيار تفعيل قابل للضغط عليه، ومن ثم اضغط على خيار تحديث. وفي حال كنت لا ترى زر تحديث التطبيق، فيمكنك المحاولة مرة أخرى في غضون بضع ساعات أو بضعة أيام.

