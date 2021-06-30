شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق أداة بحث جديدة للمساعدة فى مكافحة انعدام الأمن الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن موقع ويب جديد مصمم ليكون "متجرًا شاملاً" للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

يشتمل موقع "Find Food Support" على أداة تحديد مواقع الطعام التي تدعمها خرائط جوجل والتي يمكن للأشخاص استخدامها للبحث عن أقرب بنك طعام أو مخزن طعام أو موقع التقاط برنامج غداء مدرسي في مجتمعهم وفقا لما نقله موقع The verege.

تعمل جوجل مع مجموعات غير ربحية مثل No Kid Hungry و FoodFinder ، بالإضافة إلى وزارة الزراعة الأمريكية، لتجميع 90 ألف موقع بدعم غذائي مجاني في جميع الولايات الخمسين - مع المزيد من المواقع في المستقبل.

الموقع الجديد هو نتاج فريق Food for Good الذي تم تشكيله حديثًا من Google، والذي كان يُعرف سابقًا باسم Project Delta عندما كان مقره الرئيسي في قسم X moonshot التابع لشركة Alphabet.

وتتمثل مهمة Project Delta في "إنشاء نظام غذائي أكثر ذكاءً"، والذي يتضمن توحيد البيانات لتحسين الاتصال بين موزعي الأغذية للحد من هدر الطعام.

تُعرِّف وزارة الزراعة الأمريكية انعدام الأمن الغذائي على أنه نقص في الوصول المستمر إلى ما يكفي من الغذاء لحياة نشطة وصحية.

ارتفع عدد الأشخاص الذين عانوا من انعدام الأمن الغذائي خلال جائحة COVID-19 ، مما أثر على ما يقدر بنحو 45 مليون شخص أو 1 من كل 7 أمريكيين ، بما في ذلك 15 مليون طفل. تقول Google إن عمليات البحث عن "بنك الطعام بالقرب مني" و"برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP)" و"طلب قسائم الطعام" و"التقاط الغداء المدرسي" وصلت إلى مستويات قياسية خلال عام 2020.

بالإضافة إلى موقع الطعام الجديد، تنشر Google خمسة مقاطع فيديو جديدة على YouTube تهدف إلى إزالة وصمة انعدام الأمن الغذائي. سيتضمن الموقع أيضًا روابط إلى الخطوط الساخنة لدعم الغذاء، وأدلة المزايا لكل دولة على حدة، ومعلومات لمجتمعات محددة، مثل كبار السن والعائلات والأطفال والعائلات العسكرية، يمكن للزوار أيضًا العثور على معلومات حول كيفية التبرع بالطعام والوقت والمال لدعم المحتاجين.

تقول إميلي ما، رئيسة Food for Good ، في إحدى المدونات: "نريد أن يعرف الناس أنهم ليسوا وحدهم".