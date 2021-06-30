تكنولوجيا: Nikon تعلن رسمياً عن كاميرة Z fc بدون مرآة داخلية وسعر يبدأ من 960 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Nikon رسمياً اليوم عن كاميرة Z fc المميزة بتصميم بدون مرآة داخلية، والتي تأتي بتصميم كلاسيكي ومميزات وآداء أكثر كفاءة، والتي تنطلق بسعر يبدأ من 960 دولار لهيكل الكاميرة فقط.

تتميز كاميرة Nikon Z fc بتنسيق DX مع تصميم تقليدي وآداء أفضل، كما تستوحي شركة نيكون تصميم هذا الإصدار من كاميرة Nikon FM2 التي أطلقت من الشركة في الثمانينيات، بينما تحاكي التكوينات الداخلية كاميرة Z50 المتوسطة.

صممت كاميرة Nikon Z fc من البلاستيك مع تصميم جلدي في الجهة الأمامية والأعلى، بينما تتميز الأقراص في الجزء العلوي بتصميم من الألومنيوم.

وتدعم الكاميرة ميزة التحكم اليدوي لضبط ISO، وسرعة المصراع، وأيضاً ضبط تعويض التعريض الضوئي، كما تضم الكاميرة شاشة رقمية في الجزء العلوي لإظهار فتحة العدسات، وتأتي الكاميرة بمفاتيح منزلقة مدمجة للتحكم في التبديل لنمط الفيديو، والصور، أو التبديل بين وضع الإغلاق والتشغيل.

أيضاً تضم كاميرة Nikon Z fc زر خاص للفيديو إلى أعلى المصراع الميكانيكي، وفي الجهة الخلفية تأتي الكاميرة بشاشة منزلقة إلى الجانب وقابلة للطي والتي تتميز بخاصية اللمس وحجم 3.0 إنش ودقة 1040 نقطة.

كما تأتي الكاميرة بلوحة OLED لعدساتviewfinder الإلكترونية والتي تدعم 2360 نقطة، أيضاً تضم الكاميرة مستشعر CMOS بدقة 20.9 ميجا بيكسل، وتنسيق DX، كما تأتي الكاميرة بمعالج صور EXPEED 6.

وتتضمن كاميرة Nikon Z fc عدة Z mount التي تدعم عدسات Z mount بإطار كامل، مع معدل إطلاق بسرعة 11 إطار لكل ثانية بدقة كاملة.

كما يدعم هذا الإصدار تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، مع ميزة التتبع التلقائي للعين والوجه، أيضاً تأتي الكاميرة بمخرج HDMI لدعم التسجيل الخارجي، مع ميكروفون لتسجيل الصوتيات.

ومن المقرر أن تتوفر كاميرة Nikon Z fc في يوليو بألوان الفضي مع الأسود بسعر 960 دولار لهيكل الكاميرة فقط، أو تتوفر في عدة مع عدسات NIKKOR Z DX 16 ببعد بؤري 50مم وفتحة عدسات f/3.5-6.3 VR بسعر 1100 دولار، كما توفر الشركة عدد 6 من الإختيارات في الألوان التي تقتصر على عدسات NIKKOR Z DX 16-50 ببعد بؤري 50مم، وفتحة عدسات f/3.5-6.3 VR وسعر 1200 دولار.

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