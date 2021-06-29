شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشركة المصنعة لأول روبوت بشرى توقف الإنتاج.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الأنباء الخاصة بزوال الروبوت بيبر الكثير من الجدل خاصة بعد إعلان الشركة المصنعة توقف الإنتاج، بين تقارير تستبعد الأمر وأخرى تشير بأنها مبالغ بها، وPepper تم تسويقه على أنه "أول روبوت بشري في العالم قادر على التعرف على الوجوه والعواطف الإنسانية الأساسية"، وكان مالكه SoftBank يعلق آمالًا كبيرة عليه عندما تم طرحه للبيع مقابل 198000 ين (1790 دولارًا أمريكيًا) في عام 2015 حسبما نقل موقع Digitartlends.

لكن نقص الاهتمام الواضح بين الشركات والأفراد دفع عملاق التكنولوجيا الياباني إلى وقف إنتاج الروبوت الذي يبلغ ارتفاعه 120 سنتيمترا الصيف الماضي، وفقا لتقرير لرويترز هذا الأسبوع قال أيضا إنه تم تصنيع 27 ألف وحدة فقط على الإطلاق.

ونقلت وسيلة إعلامية أخرى عن متحدث باسم SoftBank أنكر إزالة الروبوت، وأصر على أن الشركة ستستأنف إنتاج الروبوت "إذا تعافى الطلب".

تم إنشاء Pepper بالتعاون مع شركة الروبوتات الفرنسية Aldebaran ، التي اشترتها SoftBank لاحقًا ، وصنعتها شركة Foxconn في تايوان.

يمكن للروبوت الشبيه بالبشر إجراء محادثة أساسية وقراءة مشاعر الشخص الذي يتحدث معه على ما يبدو والاستجابة وفقًا لذلك. قال رئيس SoftBank ماسايوشي سون في وقت إطلاق Pepper إن قدرته على الرقص والغناء وإلقاء النكات تعني أن الروبوت يمكن أن يكون بمثابة رفيق ودود وممتع للعائلة.

إلى جانب استهداف المستهلكين الأفراد ، عملت SoftBank أيضًا على نشر Pepper في أماكن مثل المتاجر والمتاحف والمطاعم والمطارات وحفلات الاستقبال في جميع أنحاء العالم ، لكن وظيفتها المحدودة تركت الشركة تكافح لإنجاح الروبوت.

حتى في اليابان حيث كان Pepper عنصرًا أساسيًا في متاجر الهواتف المحمولة لشركة SoftBank ، غالبًا ما تم تجاهل الروبوت من قبل العملاء أو قام الموظفون بإغلاقه ببساطة.

يقال إن SoftBank تجري الآن محادثات مع Aldebaran حول تخفيضات الوظائف المحتملة حيث تدرس الشركة التي تتخذ من Toky0 مقراً لها تقليص طموحاتها القائمة على الروبوتات.

إذا أدارت SoftBank ظهرها إلى Pepper ، فلن تكون بالتأكيد أول شركة تتخذ مثل هذه الخطوة. هوندا على سبيل المثال، تقاعدت روبوتها المثير للإعجاب Asimo في عام 2018 بعد عقود من التطوير، بينما توقفت Sony عن بيع كلبها الآلي Aibo في عام 2006 قبل إطلاق نسخة جديدة في عام 2018، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، هناك أمل في Pepper حتى الآن.