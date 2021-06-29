شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيت الأبيض يبحث وضع إجراءات للنظر فى مخاوف مكافحة احتكار شركات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل البيت الأبيض على أمر تنفيذي لمكافحة الاحتكار يهدف إلى دفع الوكالات الحكومية للنظر في مخاوف المنافسة في اتخاذ قراراتها، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.

ويأتي الدفع لإصدار مثل هذا الإجراء عندما يمضي المشرعون في مجلس النواب قدمًا في تشريع شامل لمكافحة الاحتكار يهدف إلى تقييد قوة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيس بوك وجوجل وأمازون وأبل وتجنب دمج الشركات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إميلي سيمونز إن الرئيس أوضح خلال حملته الانتخابية أنه ملتزم بزيادة المنافسة في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك من خلال حظر الاتفاقات غير الكاملة للعمال وحماية المزارعين من الممارسات التعسفية، وقالت "ليس هناك قرار نهائي بشأن أي إجراءات في الوقت الحالي".