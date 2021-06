تحذير من “أبل”.. من الخطر إبقاء هذه المنتجات بجانب الأجهزة الطبية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:24 مساءً - بعد ما يقرب من ستة أشهر من تأكيد شركة “أبل” Apple أنّ iPhone 12 يمكن أن يتداخل مع الأجهزة الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب ، أضافت الشركة عدداً كبيراً من منتجاتها إلى القائمة.

ويشير تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، إلى أنّ التحديث، الذي جاء خلال الأيام القليلة الماضية ، مخصص للمنتجات التي تحتوي على مغناطيسات ومجالات كهرومغناطيسية يجب الاحتفاظ بها “على مسافة آمنة بعيداً عن جهازك الطبي” ، بما في ذلك أجهزة تنظيم ضربات القلب.

و كتبت أبل في آخر تحديث لها:

“لتجنب أي تفاعلات محتملة مع هذه الأنواع من الأجهزة الطبية ، احتفظ بمنتج Apple الخاص بك على مسافة آمنة بعيداً عن جهازك الطبي (أكثر من 6 بوصات / 15 سم أو أكثر من 12 بوصة / 30 سم إذا تم الشحن لاسلكياً)، وتشاور مع الطبيب والشركة المصنعة للجهاز للحصول على إرشادات محددة.

فيما يلي القائمة الكاملة للمنتجات التي تحتوي على مغناطيسات من Apple:

• AirPods

• AirPods Pro

• AirPods Max

• Apple Watch

• HomePod

• HomePod mini

• iPad

• iPad mini

• iPad Air

• iPad Pro

• iPad Smart Covers and Smart Folios

• iPad Smart Keyboard and Smart Keyboard Folio

• Magic Keyboard for iPad

• iPhone 12 models

• MagSafe

• Mac mini

• Mac Pro

• MacBook Air

• MacBook Pro

• iMac

• Apple Pro Display XDR

• Beats Flex

• Beats X

• PowerBeats Pro

• UrBeats3

وأضافت أبل أنّ بعض المنتجات الأخرى يمكن أن تحتوي على المغناطيس ، ولكن من غير المرجح أن تتداخل مع الأجهزة الطبية.’

هذه ليست مشكلة تكمن فقط مع أبل، فالعديد من الإلكترونيات من صانعي الأجهزة الآخرين لديها نفس المشكلة مع التداخل المغناطيسي على الأجهزة الطبية ، بما في ذلك سماعات الرأس أو الساعات الذكية الأخرى أو بعض الهواتف المحمولة.

وقد أصدرت جمعية القلب الأمريكية بياناً في 2 حزيران مشيرة إلى أنّ المغناطيس في iPhone 12 يمكن أن يتداخل مع أجهزة القلب المزروعة.

في دراسة صغيرة ، تداخل 11 من أصل 14 جهازاً للقلب عندما تم تثبيت جهاز iPhone 12 Max Pro بالقرب من الجهاز ، حتى لو كان مغلقاً في عبوته الأصلية.

وفي كانون الثاني، أكدت Apple أنّ iPhone 12 ، الذي يتميز بتقنية تعرف باسم MagSafe ، يحتوي على مغناطيس مدمج للملحقات مثل أجهزة الشحن اللاسلكية والمحفظات.

في ذلك الوقت ، قالت أبل: “إذا كنت تشك في أن iPhone أو أي ملحقات MagSafe تتداخل مع جهازك الطبي ، فتوقف عن استخدام ملحقات iPhone أو MagSafe.’

أشارت دراسة نشرت في كانون الثاني في مجلة Heart Rhythm Journal إلى أنّ نماذج iPhone 12 يمكن أن “تمنع العلاج المنقذ للحياة للمريض” الذي يستخدم أجهزة طبية قابلة للزرع.

كان مؤلفو الدراسة في الولايات المتحدة قد وضعوا جهاز iPhone 12 بالقرب من جهاز إزالة الرجفان القلبي القابل للزرع (ICD) ، والذي يستخدم لتصحيح عدم انتظام ضربات القلب المهدّد للحياة.

بمجرد اقتراب iPhone من ICD فوق منطقة الصدر اليسرى ، توقف ICD على الفور وأصبح في حالة “مع وقف التنفيذ”.

وفد تم تقديم MagSafe في البداية في عام 2006 لأجهزة كمبيوتر Mac المحمولة ، وهي ميزة صغيرة مفيدة تضمن بقاء موصلات الطاقة متصلة.

وثم تم إيقاف موصلات MagSafe عبر خطوط إنتاج أبل بين عامي 2016 و 2019 واستبدالها بـ USB-C، ومع ذلك ، تم إرجاعها إلى iPhone 12 مرة أخرى للسماح بشحن لاسلكي سريع بقوة 15 واط.