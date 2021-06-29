أدلة جديدة على إمكانية وجود حياة على المريخ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

لا يزال الكوكب الأحمر مصدرا لدراسات العلماء، التي توصلت إلى أن الحياة على المريخ ممكنة بعد دراسة العديد من الظواهر التي رصدها.

وتوصل العلماء إلى استنتاج بعد تحليل الطين الموجود هناك. نُشرت نتائج العمل العلمي في مجلة Nature Astronomy، أنه يمكن أن تكون فوهة غيل على سطح المريخ مأهولة للسكن منذ آلاف أو حتى ملايين السنين.

وتم أخذ عينات من سطح المريخ داخل فوهة غيل بواسطة مركبة Curiosity التابعة لناسا في عام 2016. بعد تحليل التربة باستخدام الأشعة السينية التي تنتجها الأدوات الموجودة على متن الجهاز، لاحظ الباحثون وجود الجلوكونيت المعدني الطيني، المرتبط بما يسمى بطين الجلوكونيت، مما يشير بشكل غير مباشر إلى فترة استيطان الحفرة، حيث كانت البحيرة موجودة في الماضي.

وتُعد بقايا طين الجلوكونيت دليلاً على وجود ظروف مواتية للحياة: درجات حرارة تتراوح من -3 إلى 15 درجة مئوية وماء بدرجة حموضة متعادلة.

وقالت إليزابيث لوسا آدامز من جامعة فيجو: “يشير وجود طين الجلوكونيت إلى وجود ماء سائل يستمر لفترة طويلة في ظل ظروف ثابتة”.

في الوقت نفسه، أشار العلماء إلى أن نتائج الدراسة ليست كافية لتأكيد أن الحياة كانت موجودة بالفعل على كوكب المريخ.