تكنولوجيا: سماعة Nothing ear (1) اللاسلكية تنطلق في حدث يعقد في 27 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Nothing يوم 27 من يوليو لكشف النقاب عن إصدارها الأول من السماعات اللاسلكية Nothing ear (1).

أعلن Carl Pei أحد مؤسسي وان بلس وأيضاً المؤسس لشركة Nothing الجديدة عن خطط الشركة لإطلاق سماعة Nothing ear (1) اللاسلكية خلال شهر يوليو المقبل، كما كشف Carl Pei عن اللمحات الأولى لمواصفات السماعة اللاسلكية المرتقبة.

تأتي سماعة Nothing ear (1) بتصميم شارك فيه GV وبعض المستثمرين مثل Tony Fadell مخترع iPod، وCasey Neistat وهو أحد المبدعيين في منصة اليوتيوب، ويهدف التصميم المبتكر للسماعة اللاسلكية الإنطلاق بخطوات أسرع وأكثر سلاسة في العالم الرقمي.

يذكر أن التسريبات لم توضح تفاصيل أكثر دقة حول سماعة Nothing ear (1) حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى تصميم مبتكر وعمر أطول للبطارية في هذا الإصدار، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول السماعة اللاسلكية في الحدث المرتقب الشهر المقبل.

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