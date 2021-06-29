تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر سماعة سامسونج القادمة Galaxy Buds2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف سامسونج النقاب عن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Galaxy Buds2 في حدث يعقد في شهر أغسطس واليوم توضح أحدث التسريبات السعر المتوقع للسماعة اللاسلكية.

أوضح التقرير الذي نشر اليوم أن سعر سماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds2 يتراوح بين 149 و169 دولار، لهذا قد يكون هذا الإصدار بديل لسماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds Plus التي انطلقت بسعر 149 دولار، بينما انطلقت سماعة Galaxy Buds Pro بسعر 199 دولار.

وتقدم سامسونج سماعة Galaxy Buds2 اللاسلكية بألوان الأخضر والأبيض والأسود إلى جانب اللون البنفسجي، من جانب أخر تأتي الحافظة باللون الأبيض من الجزء الخارجي، بينما يختلف اللون الداخلي للحافظة وفقاً للون المميز للسماعة.

كما يتوافق تصميم الإصدار الجديد مع سماعة Galaxy Buds Pro، إلا أن سماعة Galaxy Buds2 تنطلق دون ميزة إلغاء الضوضاء النشطة بهدف خفض مستوى التسعير عن سماعة Galaxy Buds Pro.

أيضاً من المقرر أن تضم كل جهة من السماعة بطارية بقدرة 60 mAh، بينما تأتي الحافظة بقدرة بطارية 500 mAh، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السماعة في حدث سامسونج المقرر عقده في أغسطس لكشف النقاب عن إصدارات العملاق الكوري الجديدة من هواتف Galaxy Z Flip3 وZ Fold3.

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