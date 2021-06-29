شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف.. من سيقود طاقم "سويوز" بسياح الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، من المرجح تعيين رائد الفضاء ألكسندر سكفورتسوف قائدا لطاقم مركبة "سويوز" التي ستحمل السياح إلى المحطة الفضائية الدولية، ويشير المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن "سكفورتسوف حاليا هو احتياطي لرائد الفضاء ألكسندر ميسوركين، الذي سينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-20" مع سائحين يابانيين في ديسمبر 2021.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه من المنتظر أن يكلف سكفورتسوف بقيادة طاقم المركبة "سويوز" التي ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية مع سائحين اثنين في عام 2023".

ويذكر أن صاروخ النقل "Soyuz-2.1a" سيطلق من مطار بايكونور الفضائي في 8 ديسمبر 2021 وعلى متنه المركبة "سويوز إم إس-20" التي تحمل رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين والسائحين اليابانيين يوساكو مايزاوا ويوزو هيرانو، حيث من المتوقع أن يقضوا 12 يومًا على متن محطة الفضاء الدولية ثم يعودون بعدها إلى الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن ألكسندر سكفورتسوف سبق أن نفذ ثلاث رحلات فضائية استمرت 546 يوما وخروجين إلى الفضاء المفتوح مدتهما 12.5 ساعة.