شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحدث تطبيق الرسائل في الهند.. وهذا هو السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن تحديث تطبيق الرسائل في الهند للسماح لها بحذف كلمات المرور لمرة واحدة (OTPs) تلقائيًا ، لمنع الرموز أحادية الاستخدام من انسداد صندوق الوارد الخاص بك. إلى جانب ذلك تقول جوجل أيضًا إن التطبيق سيكون قادرًا على فرز الرسائل إلى فئات ، وإبقاء مراسلاتك الشخصية بعيدًا عن الإشعارات المتعلقة بالمعاملات المصرفية والعروض الخاصة وفقا لما نقله موقع The verege.

ووفقا لأحد مستخدمى WhatsApp، فإن تطبيق الرسائل النصية الافتراضي يقول إن تطبيقه يتضمن الرموز المكونة من ستة أرقام ، والتي تصبح عديمة الفائدة بحكم التصميم بعد دقائق فقط من تلقيها. إن القدرة على حذفها تلقائيًا بعد 24 ساعة من شأنه أن يجعل الرسائل أقل تشوشًا وأكثر قابلية للاستخدام.

إنها قصة مشابهة عندما يتعلق الأمر بتصنيف الرسائل. تقول جوجل إنها تستخدم نموذج التعلم الآلي لفرز الرسائل إلى فئات مثل الشخصية والمعاملات و OTPs والعروض، والتي تبدو مشابهة جدًا لما تقدمه بالفعل لرسائل البريد الإلكتروني في Gmail. تقول جوجل إن عملية الفرز تحدث على الجهاز، لذا يجب أن تظل تعمل أثناء عدم الاتصال بالإنترنت.

تقول Google إن الميزات الجديدة سيتم طرحها "خلال الأسابيع المقبلة" في الهند ، على هواتف Android التي تعمل بالإصدار 8 وما فوق. رفض متحدث باسم الشركة التعليق على ما إذا كانت الميزة يمكن أن ترى إصدارًا خارج الدولة.