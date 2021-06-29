تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول جهاز Mi Notebook Pro X قبل الإعلان الرسمي غداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي للإعلان الرسمي عن جهاز الحاسب الدفتري Mi Notebook Pro X غداً 30 من يونيو، ولقد كشفت شاومي بالفعل عن بعض من مواصفات الجهاز عبر بعض الإعلانات التشويقية، ومن جديد تقدم الشركة تفاصيل حول جهاز Mi Notebook Pro X في اثنان من الإعلانات الشويقية الجديدة.

يؤكد الإعلان التشويقي من شاومي على أن جهاز Mi Notebook Pro X يأتي بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام LPDDR4x في أعلى نموذج من الجهاز، كما يأتي الجهاز بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في سعة SSD.

أيضاً من المقرر أن تدعم شاومي جهاز Mi Notebook Pro X بكرت شاشة RTX 3050 Ti من Nvidia، كما يدعم الجهاز تقنية تتبع الأشعة RTX Optical، وتقنية DLSS التي تدعم عرض إنسيابي سلس للإطارات.

كما يضم الجهاز أنوية GA107 وعملية تصنيع سامسونج بدقة 8 نانومتر، كما يتراوح معدل إستهلاك الطاقة بين 35 إلى 80W.

ولقد أكدت شاومي في إعلان تشويقي أخر على دعم الجهاز برقاقة معالج Intel H35 بآداء يصل إلى 45W وكرت شاشة GeForce RTX 3050 Ti.

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