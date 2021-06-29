تكنولوجيا: أحدث الصور المسربة لهاتف سامسونج Galaxy Z Flip3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات المصورة التي تستعرض تصميم هاتف Galaxy Z Flip3 قبل الإعلان الرسمي المتوقع في أغسطس، واليوم توضح أحدث الصور ثلاثية الأبعاد تفاصيل تصميم وألوان Galaxy Z Flip3.

ينطلق مؤتمر العملاق الكوري في شهر أغسطس لكشف النقاب عن اثنان من هواتف الشركة القابلة للطي Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3، وفي تسريبات اليوم نسلط الضوء بشكل خاص على الإصدار الصدفي Galaxy Z Flip3.

تقدم سامسونج إصدارها الجديد Galaxy Z Flip3 بنغمات ثنائية في الألوان، ولقد كشفت الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر GizNext اليوم عن إختيارات ألوان الهاتف وهي اللون الأخضر الداكن، والرمادي، والبيج، والأسود، والأزرق الداكن، والبنفسجي، والأبيض إلى جانب اللون الوردي.

وتكشف الصور على اللون الأسود في الجزء العلوي من الجهة الخلفية، والذي يتضمن إعدادات الكاميرة المزدوجة، مع شاشة ثانوية بحجم أكبر من الإصدار السابق، كما تتضمن شاشة Galaxy Z Flip3 ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية.

ولقد إستعرضت التسريبات السابقة مواصفات هاتف Galaxy Z Flip3، حيث يأتي بحجم شاشة 6.7 إنش، مع كاميرة أمامية في ثقب الشاشة بدقة 10 ميجا بيكسل، ومستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

بينما تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية اثنان من المستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما تأتي الشاشة الثانوية بحجم 1.83 إنش، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بمعالج من الفئة من المتوسطة، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف باثنان من الإختيارات في السعة التخزينية 128 أو 256 جيجا بايت.

كما يضم الهاتف بطارية بسعة 3300 mAh، ويدعم تقنية الشحن بقدرة 15W، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بسعر 999 دولار.

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