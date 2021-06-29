شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه؟.. طرح نسخة من خدمة xCloud على نظام iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مايكروسوفت نسخة من خدمة بث الألعاب xCloud التابعة لـ Xbox Game Pass Ultimate والتى لا تتطلب استخدام ذراع تحكم، بالكامل عبر أجهزة iOS، بما فى ذلك أجهزة أيفون وأيباد، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة macOS عبر الويب.

وتقول مايكروسوفت: يمكن الوصول إلى xCloud عبر أجهزة الحاسب من خلال متصفح مايكروسوفت إيدج وجوجل كروم، وتعمل الخدمة ضمن أجهزة حواسيب macOS عبر متصفح مايكروسوفت إيدج وسفاري، فيما تتوفر أكثر من 100 لعبة، والخدمة متوافقة مع ذراع تحكم البلوتوث أو تلك المتصلة عبر USB.

وتعمل الخدمة عبر نظام التشغيل iOS كتطبيق مستند إلى الويب عبر متصفح سفاري، ويكون لديك خيار بين ذراع التحكم أو عناصر التحكم باللمس لألعاب معينة، وشاركت مايكروسوفت أيضًا فى تدوينة أن xCloud يتم تشغيلها الآن بواسطة منصات Xbox Series X، حيث يتم ضبط البث على 1080 بكسل بمعدل يصل إلى 60 إطارًا فى الثانية مع اتصال إنترنت سريع بما فيه الكفاية.