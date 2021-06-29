شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب TV" يطلق ترقية 4K Plus لتجربة محسّنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل موقع يوتيوب على تسجيل اشتراكات جديدة في خدمة YouTube TV الخاصة به قبل العروض الرياضية الرائعة الوشيكة مثل أولمبياد طوكيو وMLB All-Star Game حسبما نقل Digitartlends.

تقدم خدمة البث التلفزيوني المباشر الحالية على يوتيوب أكثر من 85 قناة مقابل 65 دولارًا في الشهر، وأعلن عملاق البث المملوك لشركة جوجل هذا الأسبوع عن إضافة طبقة 4K Plus جديدة تضيف دقة 4K وتنزيلات غير متصلة بالإنترنت وتدفقات متزامنة غير محدودة في المنزل (تتجاوز الحد الحالي لثلاثة) مقابل 20 دولارًا إضافيًا في الشهر.

وقالت كاثرين سميث، مديرة منتج YouTube TV: "ستجلب 4K Plus بعض الميزات الأكثر طلبًا إلى YouTube TV، بما في ذلك القدرة على مشاهدة محتوى 4K على YouTube TV لأول مرة".

سيكون لديك إمكانية الوصول لمشاهدة الأحداث الرياضية الكبرى هذا الصيف بدقة 4K، بالإضافة إلى المحتوى المباشر من شبكات مثل NBC وESPN، والرياضات مثل كرة القدم الجامعية وكرة السلة في وقت لاحق من هذا العام، والمحتوى حسب الطلب من FX وDiscovery Networks وTastemade وغيرها.

استجابة لطلب مشترك من العملاء الحاليين، يضيف YouTube TV أيضًا إمكانات صوت Dolby 5.1 لجميع مشتركي YouTube TV، مع طرح الميزة لتحديد الأجهزة خلال الأسابيع المقبلة، إنه يضيف أيضًا قدرة عشاق الرياضة على القفز إلى لحظات معينة في حدث رياضي سواء أثناء المشاهدة الحية أو مشاهدة تسجيل DVR، تشبه هذه الميزة كيف يتيح لك YouTube TV بالفعل الانتقال إلى مقاطع مختلفة في البرامج الإخبارية.

وإذا لم تكن متأكدًا من إنفاق 20 دولارًا آخر مقابل 4K Plus، فيمكنك تجربتها مجانًا لمدة شهر مثالي للأولمبياد ثم تسجيل صفقة تضيف 10 دولارات إضافية إلى رسوم اشتراكك الشهرية لمدة عام بعد ذلك، هذا يعني أنه في أول 12 شهرًا، سيكلفك YouTube TV مع 4K Plus 75 دولارًا في الشهر قبل أن يرتفع إلى 85 دولارًا.

وللاستمتاع بتجربة مشاهدة محسّنة على YouTube، ستحتاج إلى تلفزيون 4K، سواء كنت تبحث عن أول جهاز لك أو تخطط للترقية.