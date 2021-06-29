شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في 8 نقاط.. كل ما تريد معرفته عن السيارة الكهربائية نصر E70 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة النصر للسيارات لاستقبال عدد من الخبراء الصينيين لمتابعة إجراءات اختبار السيارة الكهربائية نصر E70، خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة وذلك الأسبوع المقبل بحسب تصريح المهندس هانى الخولى العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة لـ"الخليج 365".

وأضاف هانى الخولى أن الخبراء الصينيين سيتابعون كافة التجارب والوقوف علي حالة السيارة خلالها، لافتا إلى أن الوفد الثاني سيكون مخصص لتأهيل المصانع.

تعرف علي أبرز مواصفات السيارة نصر E70:

‬

1- سيتم إنتاج وطرح السيارة الكهربائية فى شهر أغسطس بشركة النصر للسيارات 2022.

2- يبلغ سعر السيارة من 300 لـ 400 ألف جنيه ويتفاوت السعر حسب نوع الفئة.

3 - سيتم طرح 3 فئات وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 150 كم/س بقدرة 147 حصانا ومدى قيادة يتخطى 400 كم فى الشحنة الواحدة وتبلغ تكلفة الشحنة 140 جنيها فى محطة الشحن.

4- تمتلك السيارة أنظمة أمان متطورة مثل ABS, EBD, ESC, BA, TCS, HSA.

5- وتمتلك مواصفات رفاهية متعددة لراحتك، مثل: فتحة سقف وكراسى كهربائية وشاشة تحكم ومكيف هواء بتكنولوجيا بلازما.

6- سيتم تصنيع 58% منها محليا واستيراد المحرك والبطارية ووحدة التحكم وفى مرحلة لاحقة سيتم تصنيع 85% محليا.

7- ستقدم الحكومة 50 ألف جنيه دعما لكل سيارة فى مراحل الإنتاج الأولى، لتشجيع تسويقها محليا.

8 - تم تحديد عدد من الأماكن لتنفيذ محطات شحن للسيارات الكهربائية فيها بالقاهرة والجيزة لتكون جاهزة عند طرح السيارات للبيع.