خاصية في نظام تشغيل آبل الجديد ستفرح الكثيرين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:10 مساءً - يبدو أن نظام تشغيل أبل الجديد iOS 15سيكون مليئاً بالمفاجآت والهدايا الغير متوقعة، بعد أن كشف خبراء عن خاصية جديدة سيسعد بها المهتمين باستخدام خاصية اتصال “هوت سبوت”.

وحسب موقع “تايمز ناوي نيوز”، فإن نظام تشغيل iOS 15، سيعزز من تأمين خاصية الاتصال بالإنترنت “هوت سبوت”، بنظام أمان أقوى هو نظام WPA3.

وأوضح الموقع أن نظام أمان WP3 يتواجد منذ وقت طويل، وسبق أن أثنى على كفاءته عدد من الخبراء بمجال التقنيات من ضمنهم، المطور “نواه إيفانس”.

وتستبدل أبل نظام الأمان الجديد، بآخر أقدم في الإصدار كانت تستخدمه بأنظمة تشغيل أجهزتها الذكية حتى الوقت الحالي، هو WPA2.

الربط بين تويتر وأنستقرام

وسبق أن ظهرت ميزة جديدة أصبحت تتوفر ضمن أبرز خصائص نظام تشغيل ios 15، تسهل على مستخدمي تويتر الربط بين حساباتهم على موقع التغريدات من جهة، وحساباتهم على موقع أنستقرام من جهة أخرى.

ويتيح حاليا نظام ios بأحدث إصدار له، إمكانية مشاركة التغريدة من موقع تويتر، بنشرها عبر خاصية الحالة أو “ستوري” على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وذلك بحسب موقع “ذا فيرج” المختص بأخبار التقنيات، الذي أفاد بأن هذه الميزة الجديدة ستغني عن لجوء مستخدمي هواتف أبل لأخذ صورة ضوئية للتغريدة ونشرها عبر خاصية “ستوري أنستقرام”.

إذ يمكن الآن إعادة نشر التغريدة نفسها، برابطها الأصلي، عبر خاصية ستوري إنستجرام، كما أوضح الموقع عبر صورة توضيحية نشرها نقلا عن من قاموا بتجربة هذه الخاصية بالفعل.

خاصية “التركيز”

وخلال افتتاح مؤتمر أبل العالمي للمطورين WWDC21 الذي أقيمت فعالياته مؤخرا، تم الكشف عن العديد من مميزات نظام تشغيل iOS 15.

وسلط المؤتمر الضوء على مميزات بنظام التشغيل، مثل خاصية FaceTime وiMessage، وأيضا خاصية باسم “التركيز” أو Focus اعتبرت من الخواص الأهم التي تطرح ضمن نظام تشغيل أبل الحديث.

ونقل موقع “فايف تو ناين ماك” عن الخبير بمجال التقنيات José Adorno، خطوات مبسطة يمكن من خلالها تفعيل خاصية “فوكس” أو “التركيز” عبر نظام أبل الجديد.

وقال إن خاصية Focus، تمنح مستخدم الهاتف القدرة على التركيز على اهتماماته، فإذا كان يرغب في البعد عن منصات التواصل، يمنح الهاتف أمر بالتركيز على أنشطة أخرى يرغب المستخدم في ممارستها مثل الرياضة.

وأضاف بأن الخاصية تمتلك عدة أوضاع تركيز مُختلفة، تشمل “عدم الإزعاج” و اللياقة” حتى لا يتم الإزعاج أثناء التمرين، و”شخصي” وذلك للتركيز على التواصل مع الأصدقاء والمقربين والابتعاد عن رسائل العمل، وأيضا وضع “النوم”، ووضع “العمل”.