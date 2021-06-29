الكشف عن موعد طرح جهاز MacBook Pro من آبل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:10 مساءً - كشف الخبير التقني “مارك جورمان” عن توقعاته بشأن طرح جهاز “ماك بوك برو”، والذي قد تطرحه شركة آبل في وقت لاحق من 2021.

وحسب موقع “ناين تو فايف ماك”، فإن “جورمان”، كشف عبر تقرير له على موقع وكالة “بلومبرج”، أنه على الرغم من أن غالبية الإصدارات الحديثة تكشف عنها أبل في فترة الخريف، إلا أن فرصة وصول جهاز “ماك بوك برو” ماتزال قائمة قبل نهاية 2021.

وضمت تقريره، كشف جورمان عن عدد من المواصفات الرئيسية المرتقب طرحها ضمن جهاز “ماك بوك برو” الجديد، وتشمل فتحة مخصصة لوصلة HDMI وفتحة بطاقة SD، بالإضافة لتقنية MagSafe المغناطيسية.

وفي تقرير سابق، لوكالة بلومبيرج، ذكر أن جهاز “ماك بوك برو” سيضم ثمانية نوى عالية الأداء واثنين من النوى عالية الكفاءة، وهما متاحان إما في 16 أو 32 اختيارا أساسيا للرسومات.

وكانت الآمال في أن تعلن شركة أبل عن نماذج ماك بوك برو MacBook Pro جديدة في WWDC، إلا أن الكلمة الرئيسية لم تذكر أي شيء بخصوص ذلك.

وبحسب آخر التوقعات، سيتم إطلاق الجهاز في الربع الثالث من عام 2021.

وتستند هذه التوقعات إلى إدعاءات من موردي أبل تفيد بأن شحنات الجهاز الجديد تبدأ بالربع الثالث من العام، الذي يمتد من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

ومع ذلك، لا يوجد وضوح مطلق حول ما إذا كانت هذه الشحنات تشير إلى MacBook Pro الجديد أو مكونات منفصلة لأجهزة الحواسيب المحمولة.

وأشارت الشائعات إلى أن WWDC كان سيقدم المزيد من إعلانات المنتجات، وربما نماذج ماك بوك برو الجديدة.

ولكن بعد عدم ذكره في المؤتمر، تم تأجيل الجهاز الآن حتى الربع الثالث من عام 2021. وذلك وفقًا لتقارير مختلفة من وسائل الإعلام مثل DigiTimes و Nikkei Asia.

ومن المتوقع أن تطرح شركة أبل نموذجين جديدين من ماك بوك برو في وقت لاحق في عام 2021. مع بدء الشحنات في الربع الثالث.

مواصفات مرتقبة

تشير تقارير سلسلة التوريد هذه المتعلقة بالتأخير في الإنتاج الضخم لنماذج ماك بوك برو الجديدة من أبل إلى أن الشركة تحصل على الوقت الكافي للإعلان عن إصدارها قبل نهاية العام.

ومن المتوقع أن تغير نماذج ماك بوك برو الجديدة بعض الأشياء. إذ قد يتم تزويدها بشاشة Mini LED أكثر إشراقًا وتصميم محسّن يتميز بمزيد من الانسيابية العلوية والسفلية.

علاوة على ذلك تجلب النماذج بعض عناصر التحكم التي كانت غائبة في نماذج ماك بوك برو لعام 2016. بما في ذلك منفذ HDMI وفتحة بطاقة SD ومنفذ شحن مغناطيسي.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن مفاتيح الوظائف المادية تعود لتحل محل Touch Bar.

وأوضحت المعلومات أن نماذج MacBook Pro الجديدة من آبل المعاد تصميمها بقياس 14 و 16 إنشًا يتم تشغيلها بواسطة شريحة M1X، وهي نسخة أسرع من شريحة M1.

وجرى الإشارة إلى m1x MacBook Pro كواحدة من العلامات المدرجة من قبل أبل في فيديو WWDC الرئيسي عبر يوتيوب. وتضمنت العلامات الأخرى iOS 15 و M1X و iOS ومؤتمر المطورين والمزيد.

وبعد إصدار شريحة السيليكون M1 في شهر نوفمبر/تشرين الثاني فإن النظريات تشير إلى أن M1X هو شريحة أبل المعاد تصميمها لنماذج MacBook Pro الجديدة.