آفة التدخين.. هل تقنية تسخين التبغ هي الحل؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

يبلغ عدد ضحايا آفة التبغ ما يزيد على 5 ملايين شخص سنوياً، أي بمعدل شخص كل 6 ثوان والعدد في تزايد.

لذلك، تسعى دول العالم في الحد من هذه الآفة، وبينها دول كثيرة تجهد لمكافحته، غير أن بعضًا من أكبرها بات ينادي بالحلول البديلة بعدما ثبت أنها بديل أفضل للمدخنين البالغين الذين يصعب عليهم الإقلاع نهائيًّا عن التدخين.

وعلى عكس الاعتقاد السائد خطأً بأن النيكوتين ينطوي على العديد من الأضرار، فإن العناصر الكيميائية الناتجة عن حرق التبغ، هي التي تحمل وزر التأثيرات الضارة للتدخين. ومن خلال تقليل هذه المواد واستبدال عملية الحرق بعملية التسخين، فإنه بالإمكان تقليل مستويات المواد الكيميائية الضارة وتقديم خيارات أفضل.

تختلف المنتجات العاملة على تسخين التبغ عن السجائر التقليدية إلى حدٍّ كبير. فالأخيرة تتضمن أوراق تبغ ومكونات عدة؛ يتم إشعالها، فتصل حرارتها إلى أكثر من 800 درجة مئوية، وعندئذٍ يصدر الدخان الذي يتضمن مواد كيميائية ضارة يزيد عددها عن 6,000 مادة.

من جهة أخرى، فإن تكنولوجيا التسخين تعمل على تسخين التبغ لدرجة حرارة لا تتعدى الـ350 درجة مئوية، وبالتالي فهي تعمل على اقصاء عملية الحرق والتي تعتبر السبب الرئيس في انتاج المواد الضارة التي تتسبب في الامراض المرتبطة بالتدخين، وبدلاً من ذلك فهي تعمل على إنتاج هباء جوي “رذاذ” محتوٍ على النيكوتين، مع مستويات أقل بكثير من المواد الكيميائية الضارة مقارنة بالسجائر التقليدية.