تكنولوجيا: تسريبات توضح تفاصيل مواصفات الكاميرة في هاتف Galaxy M52 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغل إصدار سامسونج المرتقب من الهواتف المتوسطة Galaxy M52 5G العديد من التسريبات مؤخراً، واليوم تعود التسريبات لتقدم تفاصيل جديدة حول مواصفات الكاميرة في هذا الإصدار.

رصد هاتف Galaxy M52 5G في قاعدة بيانات Geekbench مؤخراً برقاقة معالج Snapdragon 778G، وفي تسريبات نشرت اليوم عبر GalaxyClub، كُشِف عن دعم الهاتف لإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية.

كما أوضحت التسريبات أن هاتف Galaxy M52 5G يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro.

ايضاً من المتوقع أن يدعم المستشعر الأخير في إعدادات الكاميرة الخلفية عمق التصوير، وهي الإعدادات ذاتها المقدمة من سامسونج في هاتف Galaxy M52.

من جانب أخر تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن هاتف Galaxy M52 5G رسمياً في حدث يعقد قريباً.

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