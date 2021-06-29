تكنولوجيا: ابل تدعم هواتف iPhone 13 Pro بتحسينات في الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل جديدة حول سلسلة iPhone 13 المرتقبة من ابل، وفي أحدث التسريبات كُشِف عن دعم هواتف iPhone 13 Pro لكاميرة مميزة بزوايا فائقة الإتساع بتحسينات جديدة.

قدمت شركة ابل الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة في هواتف الأيفون منذ عام 2019، إلا أن الكاميرة دعمت ميزة التركيز الثابت فقط.

وفي تقرير جديد نشر عبر المحلل Ming-Chi Kuo، كُشِف عن خطط ابل لدعم هواتف iPhone 13 Pro المرتقبة بكاميرة بزوايا عرض فائفة الإتساع والتي تأتي بتحسينات جديدة مع ميزة الضبط التلقائي.

ولقد أكد Kuo على أن تحسينات الكاميرة ستقدم بشكل خاص في الإصدارات المميزة من سلسلة iPhone 13 هذا العام، على أن تقدم ترقية الكاميرة في الإصدارات الرئيسية في العام المقبل.

وتقدم ميزة التركيز التلقائي آداء أكثر كفاءة من التركيز الثابت في هواتف الأيفون، حيث تدعم ضبط العدسات بكفاءة، لإنتاج صور بوضوح وجودة أعلى.

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