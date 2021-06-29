شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيتكوين تسجل ارتفاعًا بعد تغريدة ملياردير مكسيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة عملة بيتكوين بعد أن قال رجل الأعمال المكسيكي، ريكاردو ساليناس بلييجو، ومالك بنك "بانكو أزتيكا"، إنه يعمل على إقناع بلاده لقبول العملة المشفرة، وشجع متابعيه على تويتر لشرائها وفقا لما نقلته CNN.

وكتب بلييجو على تويتر يوم الأحد الماضى: "أنا وبنكي نعمل على أن نكون أول بنك في المكسيك يقبل #بيتكوين "، وكان بلييجو صريحًا حول دعمه لعملة بيتكوين، حيث أخبر متابعيه على "تويتر" الذي يزيد عددهم عن 906 آلاف شخص "بالشراء الآن وليس البيع".

كما يمتلك بلييجو أيضًا قناة TV Azteca، ثاني أكبر قناة تلفزيونية في المكسيك، وGrupo Elektra، شركة خدمات مالية وتجزئة، وتبلغ ثروته الصافية حوالي 16 مليار دولار، وفقًا لمجلة "فوربس".

وارتفعت قيمة عملة بيتكوين بنحو 4.3% خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل إلى 34،201 دولارًا لكل عملة، وفقًا لـ"كوينديسك".

وشهدت العملات المشفرة شهران صعبان، حيث انخفضت عملة بيتكوين، التي سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 65 ألف دولار في أبريل إلى 28800 دولار الأسبوع الماضي بعد أن صعّدت الصين حملتها على العملات الرقمية.